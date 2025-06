Ceyda e Yeliz finiranno dietro le sbarre per aver picchiato Sirin nelle prossime puntate de La forza di una donna e Bahar si sentirà in colpa.

Le anticipazioni rivelano che Enver abbraccerà con affetto Bahar: "Sono anche tuo padre, anche tu sei mia figlia", le dirà spiegando che per lui è diventata molto importante. Nel frattempo, Yeliz sarà disperata perché temerà di perdere suo marito, mentre Sirin avrà intenzione di andare avanti con la denuncia. Enver proverà a convincere sua figlia a ritrattare, visto che è stata lei ad iniziare aggredendo Bahar.

Il prezzo della vendetta di Ceyda e Yeliz

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Ceyda e Yeliz si uniranno per dare una lezione a Sirin. Le due donne busseranno a casa della ragazza e la travolgeranno con calci e pugni, come lei aveva fatto poco prima con Bahar. Sirin dovrà soccombere, ma dopo qualche minuto riuscirà a fuggire dal giardino urlando di essere stata derubata e picchiata.

Ceyda salirà subito in macchina con Arif che la riporterà al quartiere. Yeliz, intanto, farà fatica a trovare le chiavi della sua auto e alcuni passanti la fermeranno, convinti che sia una criminale. Sirin denuncerà le due donne che, in breve tempo, saranno arrestate dalla polizia. Vedendo Ceyda andare via con i poliziotti, Bahar chiederà ad Arif il motivo dell'arresto e lui le dirà che con Yeliz ha picchiato Sirin.

Ceyda non la vivrà come un problema, certa che, entro qualche giorno, tornerà in libertà, ma per Yeliz la reazione sarà diversa. La donna, mai stata in carcere, scoppierà a piangere e vedrà la sua vita rovinata per sempre. Ceyda proverà a consolarla ricordandole quanto è stato bello vendicarsi di Sirin, ma non basterà. "Mio marito divorzierà sicuramente da me", dirà Yeliz, spiegando che quando l'uomo ha saputo dell'arresto è andato su tutte le furie.

Sirin pronta a testimoniare contro Yeliz e Ceyda

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar, Arif e Enver si recheranno alla stazione di polizia, dopo aver saputo dell'arresto di Ceyda e Yeliz. Una volta arrivati, Bahar si scuserà con Enver per aver scatenato tutto questo: "Dopotutto è fua figlia", dirà la donna.

Enver abbraccerà con affetto Bahar: "Sono anche tuo padre, anche tu sei mia figlia", le dirà. Poco dopo, Bahar si accorgerà che i figli di Yeliz sono in macchina ad aspettare e proverà a rassicurarli. "Vostra madre risponderà a qualche domanda e uscirà", dirà la donna ai bambini che non saranno così fiduciosi. Enver ascolterà la dichiarazione di Sirin che spiegherà di essere stata aggredita brutalmente senza motivo da Yeliz e Ceyda. Enver ricorderà a sua figlia che lei prima aveva picchiato Bahar e le chiederà di ritirare la denuncia a Yeliz e Ceyda che hanno agito di conseguenza.

Bahar ha ricevuto il telefono di Sarp

Nelle puntate in onda in Italia, il telefono di Sarp è arrivato nelle mani di Bahar grazie a Enver che glielo ha spedito in anonimo.

La donna ha visto del messaggi che suo marito si scambiava con un'altra donna ed è caduta nella più totale disperazione. Bahar ignora che il numero misterioso appartiene a Sirin e che la ragazza si è scritta da sola i messaggi d'amore. La donna è convinta che Sarp la tradiva. In questo momento così delicato, Ceyda è stata molto vicina a Bahar e tra loro è nata un'amicizia profonda. La vicina di casa ha aiutato i bambini a dormire e ha ascoltato lo sfogo di Bahar che per la prima volta si è fidata davvero di lei. La protagonista sta vivendo un periodo molto duro, ma la vicinanza di Ceyda, Arif e Yeliz la aiuta a non mollare.