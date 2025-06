Le trame delle puntate turche de La forza di una donna, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Hikmet non accetterà di essere stato lasciato da Ceyda. Irromperà armato di pistola nel locale dove la sua ex amante si appresterà a debuttare come cantante.

Ceyda trova un lavoro come cantante in un locale

Ceyda sceglierà di chiudere la storia con Hikmet, consapevole che è sposato con un'altra donna. Una decisione che renderà felice Yusuf, il suo secondo amante. Hikmet, invece, reagirà molto male alla fine della relazione e si presenterà più volte a casa di Ceyda per convincerla a dargli un'altra chance.

Tuttavia, la donna non vorrà perdonarlo e preferirà trovarsi un lavoro come cantante in un locale malfamato. Ceyda racconterà alla sua amica Bahar (Özge Özpirinççi) di voler dare una svolta alla sua vita grazie alla sua voce. La ragazza chiederà aiuto a Enver affinché le confezioni degli abiti per il suo debutto nel locale. In questo modo, Ceyda riuscirà a vedere Bahar e i bambini, trasferiti da tempo a casa di Hatice.

Hikmet irrompe al locale di Ceyda con in mano una pistola

Col passare del tempo, Hatice (Caner Cindoruk) inizierà a guardare con disprezzo Ceyda (Özge Özpirinççi) a causa della sua sfacciataggine mentre si proverà gli abiti cuciti da Enver. La cantante non sembrerà farci caso e la inviterà insieme al resto della sua famiglia e la inviterà insieme al resto della sua famiglia al suo primo spettacolo.

Anche Arif si unirà all'evento, dando un passaggio ad alcuni ospiti di Ceyda con la sua auto.

Una serata che non si svolgerà nei migliori dei modi. Bahar incolperà Bersan di aver nascosto delle sostanze stupefacenti in casa sua con l'intento di farla arrestare dalla polizia. La scena sarà vista da Arif, il quale dirà alla sua ex fidanzata di non voler tornare insieme a lei perché innamorato di un'altra donna. Il punto clou della serata avverrà quando Hikmet irromperà al locale con una pistola in mano. L'uomo obbligherà gli uomini a voltarsi affinché Ceyda possa cantare solo per lui. Anche questa volta la cantante non perdonerà l'ex amante, sostenendo che preferirebbe morire piuttosto che tornare con lui.

Jale ha capito di non amare più suo marito Musa

Nelle puntate de La forza di una donna andate in onda a fine giugno su Canale 5, Jale è apparsa tormentata dal rimorso di non essere una madre capace di sfornare i biscotti e accudire il figlio Bora nelle sue necessità. Tutto questo ha spinto la dottoressa ad avere un duro confronto con Musa. Jale ha così compreso di non essere più innamorata del marito.

Enver è apparso sempre più sicuro che Sirin (Seray Kaya) abbia bisogno di cure psichiatriche.