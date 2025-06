Le trame delle puntate turche de La forza di una donna, in onda prossimamente su Canale 5, raccontano che Musa cercherà di salvare il suo matrimonio con Jale, entrato in crisi. L'uomo penserà che far ingelosire la dottoressa possa ravvivare il loro ménage, ma andrà incontro a un'amara delusione. La donna apparirà sempre più attratta dall'ex fidanzato Sinan, con il quale si è già scambiata un bacio.

Musa vuole salvare il suo matrimonio con Jale

Musa cercherà una soluzione per riparare il suo matrimonio entrato in crisi, all'oscuro che sua moglie Jale stia nutrendo un'attrazione sempre più forte per il suo ex fidanzato Sinan.

L'uomo sarà deciso a rimanere al fianco della dottoressa per il bene del figlio Bora e per questo si avvarrà dei suggerimenti di Bahar, che, nel frattempo, dovrà combattere l'anemia aplastica potenzialmente mortale.

Un giorno, Musa inizierà a consultare internet, alla ricerca di alcuni consigli per ravvivare il loro rapporto. L'uomo capirà che per riaccendere la passione dovrà far ingelosire per un po' di tempo Jale, facendole credere di avere altri interessi fuori casa.

Jale sospetta che Musa la stia tradendo

L'uomo passerà sempre più tempo lontano dal tetto coniugale, portando suo figlio Bora in ospedale per costringere la moglie a stare con lui. Un comportamento che lascerà perplessa Jale. In realtà, il funzionario del governo turco trascorrerà molti momenti da solo a dormire in auto, mentre farà credere alla dottoressa di divertirsi.

La situazione giungerà a un punto di svolta quando Sinan si renderà conto che Jale sospetta che Musa la stia tradendo. Le bugie dell'uomo per riconquistare il cuore della moglie potrebbero rivelarsi inutili.

Jale ha aiutato Bahar a far visita ad Hatice in ospedale

Negli episodi de La forza di una donna andati in onda a fine giugno su Canale 5, Hatice ha trovato Sirin in fin di vita e sconvolta ha provato a uccidersi. Le due donne sono state ricoverate in ospedale in condizioni critiche. Enver ha assistito la moglie in terapia intensiva e poi ha riportato la figlia Sirin a casa dopo essere stata dimessa. Intanto, Bahar ha ricevuto una visita inattesa da parte di una donna misteriosa. Allo stesso tempo, la donna ha trovato una soluzione per evitare di essere sfrattata di casa da Yusuf grazie all'aiuto di Hikmet.

La protagonista si è poi recata in ospedale per assicurarsi delle condizioni di salute della madre e della sorellastra. Tuttavia, Enver ha pregato Bahar di andarsene, scatenando il disappunto di Jale. Alla fine, la dottoressa ha aiutato la giovane a far visita ad Hatice.