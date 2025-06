Ceyda e Yeliz si uniranno per dare una lezione a Sirin nelle prossime puntate de La forza di una donna, dopo aver scoperto che Bahar è stata brutalmente picchiata da sua sorella.

Le anticipazioni rivelano che Sirin non si farà scrupoli per la malattia di Bahar e la colpirà più volte lasciandola priva di forze per strada. Quando Ceyda lo scoprirà, chiederà rinforzi a Yeliz e insieme a lei metterà in atto una vendetta per la loro amica. Le due donne entreranno in casa di Sirin e la ripagheranno con la stessa moneta.

Sirin non avrà nessuna pietà per Bahar, già malata

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin continuerà a rovinare la vita di Bahar con i suoi inganni. La ragazza dichiarerà guerra aperta a sua sorella, che non riuscirà a capire la natura del suo odio nei suoi confronti. Solo dopo diverso tempo, Bahar scoprirà che è Sirin la donna misteriosa che la tormentava al telefono e capirà che è lei l'amante di Sarp.

La reazione della protagonista sarà furiosa e il primo con cui si scontrerà sarà Enver, che per lei lascerà Hatice e la sua casa. L'uomo proverà a calmarla, ma non ci riuscirà: Bahar si dirigerà a casa di Hatice per affrontare sua sorella. Enver farà in tempo ad avvisare sua moglie, che manderà immediatamente sua figlia a casa di Jale per proteggerla.

In realtà, lo scopo di Enver e Hatice non sarà quello di difendere Sirin, ma di tenere ancora viva la speranza di un trapianto di midollo per salvare la vita di Bahar. Quest'ultima farà un viaggio a vuoto, ma, dopo qualche giorno, riuscirà finalmente a scoprire che Sirin si trova dalla dottoressa e nessuno la fermerà. Bahar, già molto provata dai dolori della malattia, si scaglierà contro Sirin, ma avrà la peggio. La sorella minore non le lascerà scampo e la picchierà con violenza. Sirin non risparmierà calci e pugni a Bahar, prima di lasciarla per strada e priva di forze. La donna verrà soccorsa da due passanti e tornerà a casa in pessime condizioni.

La vendetta di Ceyda e Yeliz

Nelle puntate de La forza di una donna, il pestaggio di Bahar non passerà inosservato agli occhi delle sue amiche: Ceyda e Yeliz.

La prima ad accorgersi di tutto sarà Ceyda che, furiosa per quanto accaduto, telefonerà a Yeliz e le dirà che Sirin ha picchiato Bahar, per questo dovranno darle una lezione. Ceyda chiederà ad Arif un passaggio, perché gli servirà qualcuno in grado di farla scappare subito dopo il pestaggio, mentre Yeliz raggiungerà la casa di Sirin con la sua auto. Appena si troveranno faccia a faccia con Sirin, Ceyda e Yeliz inizieranno a picchiarla senza pietà e con tutte le loro forze. "Hai colpito Bahar", continueranno a urlare mentre Sirin non riuscirà a reagire. La ragazza approfitterà di un attimo di distrazione per alzarsi e scappare in giardino gridando che qualcuno voleva derubarla e attirando l'attenzione dei passanti.

Yeliz e Ceyda: due pilastri per Bahar

Nelle puntate in onda in Italia, Yeliz è da anni la migliore amica di Bahar e fa di tutto per rendere la sua vita migliore. La donna invita Bahar a uscire con lei appena può e offre spesso ai bambini dei pomeriggi di svago. Ceyda, invece, è la sua vicina di casa e all'inizio il suo comportamento con Bahar era ambiguo e sospettoso. Con il passare dei giorni, però, Ceyda ha iniziato a volere bene alla sua vicina di casa e le ha dimostrato di potersi fidare di lei. La donna è stata vicina a Bahar quando ha letto i messaggi sul telefono di Sarp e ha perso il controllo. Ceyda ha messo a letto i suoi bambini e l'ha ascoltata per tutta la notte.