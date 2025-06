La trama della soap tv La forza di una donna andrà incontro a una svolta decisiva nel finale della prima stagione. Stando alle anticipazioni turche, l'attenzione sarà principalmente focalizzata su Bahar e i suoi due figli. La protagonista sarà in ospedale, in attesa del trapianto di midollo osseo che potrebbe salvargli la vita. Proprio negli attimi più intensi e dolorosi accadranno due eventi: la proposta di matrimonio di Arif Kara e il ritorno di Sarp.

Anticipazioni La forza di una donna: Arif chiede a Bahar di sposarlo

Negli ultimi episodi della prima stagione Arif riuscirà a sorprendere Bahar.

L'uomo si recherà in ospedale e chiederà alla sua amata di sposarlo, dicendogli: "Se me lo permetterai, vorrei poterti amare per tutta la vita". La giovane donna sarà contenta di sentire quelle parole, ma non risponderà subito. Dopo un silenzio piuttosto angosciante e prolungato, alla fine, Bahar accetterà l'anello di Arif, e pronuncerà il fatidico "sì".

La felicità dell'uomo sarà incontenibile ma, tuttavia, durerà poco. La giovane, infatti, avrà un ricaduta, che metterà a rischio la sua vita.

Nisan e Doruk riabbracciano il padre

Nel frattempo Sarp, convinto che Bahar e i suoi figli siano morti apprenderà che non è così, e andrà da Enver, deciso a scoprire la verità. Lo metterà alle strette e arriverà anche ad inginocchiarsi pur di scoprire dove si trova la sua famiglia.

"Sono vivi, ma Bahar sta molto male ed è in ospedale", gli rivelerà l'uomo. Sarp sarà distrutto nel sapere che la vita della moglie è appesa ad un filo, ma prometterà di non farsi vivo con loro per non sconvolgerli ulteriormente. Successivamente l'uomo non riuscirà a contenere i suoi sentimenti e deciderà di rompere la promessa fatta al suocero. Infatti, si intrufolerà in ospedale nel cuore della notte per vedere Bahar. Hatice, nel frattempo, arriverà con Nisan e Doruk, profondamente preoccupata per le condizioni della figlia. Ceyda e Yeliz si avvicineranno ad Arif, totalmente sconvolto nel corridoio. Proprio in quell'istante tutti rivedranno Sarp. I bambini potranno finalmente riabbracciare il padre.

Dal 30 giugno La forza di una donna cambia orario

Ci sono dei cambiamenti in arrivo nella programmazione delle serie turche in onda su Canale 5. A partire da lunedì 30 giugno 2025, con la sospensione di Tradimento per tutta l'estate, il palinsesto della rete Mediaset sarà il seguente. Alle ore 14:10 (al posto di Tradimento) andrà in onda la nuova dizi Forbidden Fruit. A seguire, dalle 15:15 circa, verrà trasmesso un episodio inedito de La forza di una donna. Dopo la striscia quotidiana de L'Isola dei famosi (16:10-16:30), poi andrà in onda la serie The Family.