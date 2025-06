Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano brutti momenti per uno dei protagonisti. Nella puntata che andrà in onda domenica 22 giugno alle 21:35 su Canale 5, Nuh verrà arrestato con l'accusa di omicidio, gettando Melek nell’ansia. La gemella, profondamente turbata, confesserà le proprie paure a Cihan, mentre quest’ultimo dovrà fare i conti con il tradimento di suo fratello Esat.

Intanto Sumru che faticherà ad accettare nella sua vita i gemelli che aveva abbandonato poco dopo il parto.

Nuh viene accusato di omicidio

Nuh verrà arrestato con un'accusa grave: è ritenuto colpevole di omicidio.

Melek, vedendo la sorte toccata a suo fratello, sarà sconvolta. La fisioterapista, convinta dell’innocenza del gemello, farà di tutto per dimostrarla. Intanto, Nuh resterà detenuto in carcere, mentre Melek vivrà momenti di profonda angoscia. Per la ragazza sarà il momento di trovare un confidente, e deciderà di rivelare il suo stato d’animo a Cihan, che proverà a rassicurarla.

Non sarà tutto: lo stesso Cihan prometterà a Melek di aiutarla a dimostrare l’innocenza di Nuh.

Cihan soffre per il tradimento di Esat

Nel frattempo, per Cihan sarà anche il momento di fare i conti con il tradimento del fratellastro Esat, che in precedenza gli ha messo i bastoni tra le ruote sabotandogli un affare con ricchi clienti. Cihan sarà ancora amareggiato per la situazione creatasi in famiglia, ma proporrà a Esat di gestire un’azienda automobilistica.

Il fratello maggiore, in realtà, non tenderà la mano al minore: il suo vero intento sarà quello di metterlo in difficoltà. Intanto, ci sarà spazio anche per le vicende di Sumru, che faticherà ad accettare la riconciliazione con i gemelli che ha abbandonato poco dopo il parto, Nuh e Melek.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Nuh ha salvato Sumru

Nelle precedenti puntate andate in onda su Canale 5, Melek si è recata con parte della famiglia Sansalan nella villa di campagna. In serata è scoppiato un incendio e Melek ha salvato la vita alla madre di Sumru. Intanto, Nuh, arrivato sul posto per salutare la sorella gemella, ha notato le fiamme e, in ansia per le sorti di Melek, si è gettato all’interno per salvarla, ignaro che fosse già all’esterno.

In quel momento, ha visto in pericolo la loro madre biologica, Sumru, e non ha esitato a portarla in salvo. I due gemelli hanno quindi salvato la vita a due membri della famiglia Sansalan, che si sono mostrati riconoscenti per il nobile gesto. Nonostante tutto, Sumru non ha avuto la minima intenzione di rivelare a suo marito che i due gemelli sono in realtà i figli che ha abbandonato. Questi ultimi, nel frattempo, hanno messo alle strette la madre, dandole solo una settimana di tempo per confessare la verità ai suoi cari, altrimenti sarebbero stati loro a rivelare quanto accaduto.