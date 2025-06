Mediaset ferma l'appuntamento con La notte nel cuore per una settimana nella fascia serale di Canale 5. La soap opera turca che, settimana dopo settimana, sta appassionando il pubblico, andrà incontro a un periodo di stop in prime time.

Le nuove puntate salteranno sia la domenica sera che il venerdì, giorno in cui la serie verrà sperimentata a partire dal 27 giugno al posto di Tradimento.

Gli appassionati della soap dovranno fare a meno degli episodi inediti e attendere fino al 6 luglio per rivederla in onda.

Modifiche alla programmazione de La notte nel cuore: ecco cosa succede

Cambia la programmazione di Mediaset per i prossimi giorni e a farne le spese sarà l'appuntamento con La notte nel cuore, la nuova soap opera turca che ha iniziato ad appassionare una fetta crescente di spettatori nella fascia serale.

Al momento, secondo quanto si apprende, la serie è sospesa per una settimana dalla fascia serale, saltando sia di venerdì che di domenica sera.

Il prossimo 29 giugno, in prime time su Canale 5, è in programma la serata evento dal titolo Torino is Fantastic, condotta da Gerry Scotti con la partecipazione di Noemi.

La soap salta il 29 giugno e il 4 luglio in prima serata su Canale 5

La soap La notte nel cuore, però, non recupererà l'appuntamento in prime time neppure venerdì 4 luglio, dato che per quella serata è in programma una partita valida per il Mondiale per club, trasmessa in esclusiva su Canale 5.

Un'intera settimana senza appuntamenti inediti con la serie turca che, in queste settimane di messa in onda, ha conquistato l’interesse del pubblico, conquistando subito una media di una media di circa 2 milioni di telespettatori nonostante la stagione estiva e il conseguente calo della platea televisiva.

Per rivedere in onda gli episodi inediti della serie bisognerà attendere direttamente domenica 6 luglio, giorno in cui riprenderà la consueta programmazione su Canale 5.

Anche la soap Tradimento si ferma su Canale 5 per una lunga sosta estiva

Questa, però, non sarà l'unica variazione di palinsesto in arrivo nel corso delle prossime settimane su Canale 5, dato che si assisterà anche allo stop di Tradimento.

Dal 30 giugno, la serie turca con Guzide e Tarik andrà in pausa per la lunga sosta estiva, riprendendo la programmazione direttamente a settembre.

Una scelta motivata dalla volontà di non trasmettere episodi cruciali in un periodo di bassa audience, concentrandoli nell'inizio della nuova stagione autunnale per registrare ascolti decisamente più alti.