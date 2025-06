Nihayet abbraccerà Nuh e Melek, ma poco dopo il ragazzo verrà arrestato nella quinta puntata de La notte nel cuore in onda domenica 22 giugno.

Le anticipazioni rivelano che l'accusa a carico di Nuh sarà pesante: omicidio. Melek sarà disperata e, certa della sua innocenza, chiederà aiuto a Cihan, che correrà da lei. Il ragazzo si rivolgerà a un amico avvocato disposto a fare di tutto per aiutarlo e scoprirà che il giorno dell'omicidio, Nuh era al lavoro e aveva prestato la sua auto a un amico. Samet temerà che l'amicizia con Melek possa far cambiare idea a Cihan sul suo matrimonio e penserà di mandare via la ragazza e suo fratello con il pretesto dell'arresto.

Il primo abbraccio di Nihayet ai suoi nipoti

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Nihayet parlerà con sua figlia Sumru e le spiegherà che ha paura che Melek la elimini nel sonno. L'anziana donna proverà a convincere la figlia che i due ragazzi cercano vendetta e probabilmente hanno intenzione di eliminare tutta la famiglia. Sumru non darà peso alle parole di sua madre e le spiegherà che Melek e Nuh vogliono soltanto essere riconosciuti.

Nihayet chiederà a sua figlia di parlare con i ragazzi per guadagnare la loro fiducia e prendere altro tempo per rivelare tutto a Samet. A questo proposito, Sumru darà appuntamento a Nuh e Melek in un posto sperduto, ma quando i ragazzi arriveranno all'appuntamento troveranno Nihayet. La donna sarà molto dolce con i ragazzi e dirà loro di avere appena scoperto che sono i suoi nipoti.

Nihayet abbraccerà con affetto Melek e Nuh: "Stamattina Sumru è venuta da me e mi ha raccontato tutto, dirà in lacrime". La donna si dirà dalla parte dei ragazzi e immaginerà quanto abbiano sofferto senza la loro mamma. La nonna regalerà a Melek un anello con un valore molto importante, perché suo marito glielo aveva regalato alla nascita di Sumru. "Chiedete a lei tutto quello che volete sapere", dirà la nonna, "E non dimenticate che io ci sarò sempre per voi". Sumru arriverà in quel momento e Nihayet le raccomanderà di dire ai suoi figli il motivo dell'abbandono. Melek e Nuh non chiederanno altro alla loro madre, che, in lacrime, giurerà di aver sofferto molto, ma proprio quando starà per rivelare tutto sulla sua decisione, sarà interrotta.

Una squadra della polizia arriverà per mettere le manette a Nuh, che sarà arrestato per l'omicidio di un uomo.

Samet capirà che tra Cihan e Melek c'è qualcosa

Nella quinta puntata in onda domenica 22 giugno Nuh sarà arrestato all'improvviso e questo manderà in panico Melek e Sumru. Le due donne seguiranno la polizia per sapere notizie dell'arresto, ma alla fine Sumru dovrà andare via subito perché Harika si farà male a un braccio. Melek non saprà come fare per aiutare il fratello, certa della sua innocenza, e chiamerà Cihan per chiedergli aiuto. Il ragazzo si precipiterà da lei e contatterà subito un suo amico avvocato, che farà di tutto per farlo tornare in libertà. Nel frattempo, la notizia dell'arresto si diffonderà anche in hotel e Samet si domanderà come mai suo figlio Cihan stia aiutando Melek.

L'uomo spiegherà a Sumru che certamente sta nascendo qualcosa tra lui e la ragazza, e questo potrebbe ostacolare il matrimonio con Sevilay. "Melek deve lasciare questa casa", dirà con fermezza l'uomo alla moglie. Tuttavia, Cihan ricorderà a suo padre che Nuh e Melek hanno salvato la vita a Sumru ed è per questo che lo sta aiutando a tornare in libertà. Presto l'avvocato scoprirà che il giorno dell'omicidio Nuh aveva prestato la sua auto a un amico e al momento in cui è stata investita la vittima lui stava lavorando.

Il viaggio di Nuh e Melek per fare giustizia

Nelle puntate precedenti, Nuh e Melek si sono messi alla ricerca della mamma che li ha abbandonati quando erano ancora in fasce. I due gemelli sono arrivati in Cappadocia, luogo in cui la loro madre Sumru vive con la sua nuova famiglia ed è sposata con Samet Sansalan, l'uomo più influente del posto.

I due ragazzi sono convinti che Sumru li abbia abbandonati per correre dietro a un uomo ricco e vogliono vendicarsi di lei. Nuh ha già avvertito Sumru che dirà tutto di loro alla sua famiglia e la rovinerà. La donna ha chiesto un po' di tempo per parlare con suo marito che è malato e potrebbe non reggere questa notizia.