Cambio di programmazione per La notte nel cuore che, in questa ultima settimana di giugno, non andrà in onda domenica 29 giugno. La dizi turca verrà trasmessa eccezionalmente in prima serata venerdì 27 giugno per poi tornare in onda la prima domenica di luglio. Al posto de La notte nel cuore, domenica sera Canale 5 trasmetterà l'evento musicale 'Torino is fantastic', condotto da Gerry Scotti con Noemi.

La notte nel cuore sospesa domenica 29 giugno: al suo posto Gerry Scotti

Brutte notizie per i fan de La notte nel cuore che speravano di poter assistere alla messa in onda della loro preferita sua il venerdì che la domenica sera a partire dal 27 giugno.

Invece Mediaset ha cambiato le carte in tavola e ha deciso di sospendere l'appuntamento di domenica 29 giugno con la soap turca, per lasciare spazio in prime time all'evento musicale 'Torino is fantastic', condotto da Gerry Scotti con la collaborazione di Noemi.

Uno spettacolo che vede la partecipazione di grandi nomi della musica italiana come Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Annalisa, Gianna Nannini, Il Volo, Mahmood, Tananai ei finalisti di Amici.

Una serata all'insegna della musica, dell'energia e della condivisione che Canale 5 trasmetterà a partire dalle ore 21:25 e fino a mezzanotte inoltrata.

Anticipazioni La notte nel cuore: Cihan e Sevilay si sposano

Dopo il rifiuto di Sevilay a sposare Cihan che andrà in onda nella puntata del 27 giugno, nell'appuntamento del prossimo 6 luglio, la ragazza sarà costretta a tornare i suoi passi a causa delle minacce della madre Hikmet.

Alla fine il matrimonio tra Cihan e Sevilay si celebrerà e questo non farà altro che gettare nello sconforto Nuh e Melek. I due fratelli capiranno che potranno contare solo su loro stessi mentre la loro madre Sumru sarà sempre più preoccupata che il grande segreto sul suo passato venga galla.

Per questo Sumru cercherà di impedire a Samet di allontanare Nuh e Melek dalla villa, consapevole che se ciò accadesse, i due ragazzi potrebbero svelare in qualsiasi momento che sono figli della donna.

La notte nel cuore conquista il pubblico di Canale 5

In onda su Canale 5 dallo scorso 25 maggio, la dizi turca con protagonisti Nuh e Melek, ha già conquistato il pubblico italiano, così come era avvenuto in precedenza per altri prodotti turchi come Tradimento e Endless Love.

La notte nel cuore, in queste prime settimane di programmazione, è riuscita a catturare l'attenzione di 2 milioni di telespettatori per uno share del 15%. Numeri più che soddisfacenti per una prima serata di Canale 5.