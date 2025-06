La notte nel cuore torna su Canale 5 domenica 6 luglio con un nuovo appuntamento in cui il pubblico vedrà Nuh in lacrime nel momento in cui Sevilay sposerà Cihan. Dopo le nozze, sia Sevilay che Cihan cercheranno un confronto rispettivamente con Nuh e Melek, ma i due gemelli avranno il cuore talmente spezzato da non volerli neppure ascoltare.

Nuh in lacrime mentre Sevilay dice sì a Cihan

Dopo l'iniziale rifiuto di Sevilay a sposare Cihan, alla fine i due giovani diventeranno marito e moglie. Non sarà un momento di felicità per i due sposi, visto che entrambi saranno innamorati di altre persone.

Il cuore di Sevilay batte per Nuh, il quale sarà costretto ad assistere, suo malgrado, al momento in cui la ragazza pronuncerà le promesse d'amore a un altro uomo. Sarà un duro colpo per Nuh, che non riuscirà a trattenere le lacrime dinnanzi a questa scena. Anche per Melek sarà dura, ma la giovane, a differenza del fratello, non assisterà alle nozze: preferirà mantenere le distanze da Cihan e non vorrà nessun confronto con lui.

Melek e Nuh distrutti dal dolore rifiutano le spiegazioni di Cihan e Sevilay

Subito dopo la cerimonia nuziale, Cihan cercherà di parlare con Melek per spiegarle i motivi che lo hanno indotto a sposare Sevilay. Cihan non vorrà perdere per sempre Melek, ma le sue parole non faranno breccia nel cuore della giovane. Melek delusa e addolorata, non vorrà neppure ascoltarlo.

Anche Sevilay vorrà avere un confronto con Nuh, ma la giovane dovrà fare i conti con le pressioni e le minacce della madre Hikmet. Nel frattempo, Samet vorrà allontanare Nuh e Melek dalla villa, ma Sumru cercherà di fargli cambiare idea. La donna avrà timore che, qualora venissero cacciati, i due gemelli possano svelare a Samet la loro vera identità. Dalle anticipazioni relative alle successive puntate si viene a sapere che il segreto di Sumru non rimarrà tale molto a lungo. La prima a scoprire che Nuh e Melek sono figli di Sumru sarà Hikmet.

La notte nel cuore sospesa domenica 29 giugno

Cambio di programmazione per La notte nel cuore, che non andrà in onda domenica 29 giugno. Al posto della serie turca, Canale 5 trasmetterà Torino is fantastic, l'evento musicale condotto da Gerry Scotti con la collaborazione di Noemi.

La notte nel cuore tornerà regolarmente in onda a partire dalla domenica successiva, il 6 luglio. Domenica 13 luglio ci sarà un nuovo stop per la serie, visto che su Canale 5 verrà trasmessa la finale del Mondiale per club. Questi continui cambi di programmazione potrebbero far storcere il naso ai fan de La notte nel cuore, che ormai si sono appassionati alle vicende legate a Nuh, Melek, Sevilay e Cihan.