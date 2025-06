La soap turca La notte nel cuore continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5. Nella quinta puntata che verrà trasmessa sempre in prima serata domenica 22 giugno 2025, Melek (Hafsanur Sancaktutan) sarà disperata per l’arresto del fratello Nuh (Aras Aydın). Per dimostrare l’innocenza del gemello, la ragazza potrà contare sull’aiuto di Cihan (Burak Tozkoparan). Quest’ultimo, inoltre, picchierà il maggiordomo Bunyamin (Bülent Polat) per aver screditato la sua promessa sposa Sevilay (Leyla Tanlar).

Cihan e Sevilay accettano di sposarsi con l’obiettivo di divorziare

Cihan ancora arrabbiato con il fratellastro Esat per aver sabotato un contratto milionario, gli proporrà di gestire un’azienda automobilistica solo per metterlo in difficoltà.

Turbata per aver appreso dalla figlia Sumur che Melek e Nuh sono i suoi nipoti, la signora Nihayet attuerà un piano per neutralizzarli.

Intanto, Cihan e Sevilay accetteranno di convolare a nozze, con l'obiettivo, poi, di divorziare presto all’insaputa dei loro familiari.

Successivamente, Nihayet regalerà a Melek un suo vecchio anello per poi spingere Sumru a raccontare tutta la verità ai figli gemelli abbandonati.

Nuh accusato di omicidio, Cihan innamorato segretamente di Melek

Successivamente, Nuh finirà dietro le sbarre carcere con l’accusa di omicidio.

Melek, in preda allo sconforto totale, sarà fortemente determinata a farlo scagionare. Intanto, la colpevole dell'arresto del ragazzo sembrerà essere la nonna Nihayet, ma Melek non crederà a questa ipotesi. A intervenire in aiuto di Nuh ci penserà Cihan, il quale assumerà un avvocato per difenderlo. Intanto Cihan, si innamorerà segretamente di Melek. In seguito, Harika si ferirà in maniera accidentale in un incidente domestico. Invece Cihan scoprirà che Sevilay ha fatto visita a Nuh in carcere, fingendosi sua cugina. Cihan affronterà fisicamente il maggiordomo Bunyamin, per aver diffuso delle chiacchiere sul conto di Sevilay.

Riassunto della puntata precedente

Harika ha umiliato pubblicamente sua cugina Sevilay, facendo infuriare Hikmet.

Intanto, Nuh e la sorella gemella Melek hanno ricordato a Sumru l'urgente esigenza di rivelare a Samet un'importante verità, quella di essere la loro madre.

In seguito, Sevilay si è trasferita ad Ankara da una sua amica, dopo essere fuggita con l’aiuto di Nuh per non sposare Cihan.

Sumru invece messa alle strette da sua madre Nihayet, le ha confessato tra le lacrime che Melek e Nuh sono i suoi figli. Per costringere Sevilay a tornare a casa, Hikmet ha finto di aver avuto un infarto servendosi della complicità di suo fratello Samet.