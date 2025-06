Hikmet arriverà alle mani con sua figlia e la minaccerà nella sesta puntata de La notte nel cuore in onda venerdì 27 giugno: "Se non sposi Cihan farò fuori Nuh".

Le anticipazioni rivelano che Sevilay sarà costretta a sottostare alle richieste di sua madre per salvare la vita al ragazzo che ama. Nel frattempo, in hotel arriverà l'ufficiale giudiziario per sequestrare i beni e Samet implorerà Cihan di salvarlo. L'uomo farà leva sul suo stato di salute e alla fine suo figlio sarà costretto a cedere. Nuh e Melek, ignari di tutto, penseranno di aver ormai la libertà di vivere il loro amore.

Il no di Sevilay all'altare e la rabbia di Hikmet

Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano che Sevilay e Cihan saranno uniti dallo stesso destino: entrambi amano altre persone, ma le loro famiglie vogliono che si sposino. I due cugini arriveranno all'altare infelici e quando arriverà il suo momento Sevilay dirà no alle nozze. Questo provocherà una grande rabbia da parte di Hikmet e Samet che però non si arrenderanno e osserveranno i loro figli per capire i loro punti più deboli e colpirli.

Dopo le nozze saltate, Sevilay affronterà con coraggio sua madre e le dirà che non sposerà mai Cihan. Successivamente, la ragazza andrà a parlare con Nuh e tra i due le emozioni saranno alle stelle. Sevilay e Nuh si dichiareranno amore e scatterà il primo bacio tanto atteso. Ormai per i due ragazzi non ci saranno più esitazioni e Sevilay sarà decisa ad andare contro tutti per vivere il suo grande amore.

Anche Cihan sarà più coraggioso con Melek, tanto che le chiederà di accompagnarlo ad un evento di lavoro molto importante. Le strade di Cihan e Sevilay sembreranno ormai separarsi per seguire la propria felicità, ma non sarà affatto così semplice. I loro genitori, infatti, capiranno bene che Nuh e Melek iniziano a rappresentare un grande ostacolo e correranno subito ai ripari.

Samet e Hikmet passeranno alle maniere forti

Nella sesta puntata de La notte nel cuore in onda venerdì 27 giugno, Sevilay chiederà a Nuh di accompagnarla al suo paese natale per indagare sul vero motivo delle nozze imposte con Cihan. I due ragazzi partiranno, ma il loro viaggio sarà molto breve: Hikmet riuscirà a rintracciarli e riportare Sevilay a casa.

Dopo aver capito che tra sua figlia e Nuh c'è del tenero, Hikmet saprà dove colpire e metterà sua figlia in una situazione terribile. "Se non sposi Cihan, farò fuori Nuh", dirà la donna dopo aver picchiato Sevilay. La ragazza sarà a dir poco disperata, mentre Hikmet le assicurerà che sa già a chi rivolgersi per eliminare il ragazzo di cui si è innamorata. Alla fine, la ragazza sarà costretta ad accettare le condizioni di sua madre pur di salvare la vita a Nuh. Nel frattempo, Samet lavorerà per convincere Cihan a piegarsi alle nozze e rinunciare a Melek. L'uomo sarà più subdolo di sua sorella perché farà leva ancora una volta sul senso di colpa di suo figlio. Quando arriverà l'ufficiale giudiziario per sequestrare i beni dell'hotel, Samet scoppierà in lacrime.

L'uomo dirà a suo figlio che non vuole morire lasciando la sua famiglia in rovina e Cihan cederà. Nel frattempo, Nuh e Melek partiranno a causa di una brutta notizia: il loro amico Mehmet ha avuto un grave incidente e lotta tra la vita e la morte. I due ragazzi lasceranno l'hotel in fretta, ignari di quello che è successo a Cihan e Sevilay, e penseranno di ritrovare i loro amati al loro ritorno.

Nuh e Melek partiti per vendetta hanno trovato l'amore

Nuh e Melek sono arrivati in Cappadocia con un obiettivo preciso: trovare la madre che li ha abbandonati in fasce e vendicarsi di lei. I due ragazzi hanno rintracciato la donna che li ha messi al mondo e hanno scoperto che è Sumru Sansalan, moglie del potente Samet.

Nuh e Melek si sono fatti assumere all'hotel di famiglia e hanno minacciato Sumru di dire a tutti che sono i suoi figli. I gemelli hanno chiesto alla loro madre di rivelare alla sua famiglia il suo passato, ma la donna li ha implorati di darle un po' di tempo per farlo. Nel frattempo, Nuh e Melek si sono innamorati a prima vista di Sevilay e Cihan. I sentimenti di entrambi sono ricambiati, ma Sevilay e Cihan sono promessi sposi contro la loro volontà.