Manuel organizzerà un breve viaggio con Jana nella puntata de La Promessa di venerdì 4 luglio e chiederà a Petra di riorganizzare i turni.

Le anticipazioni rivelano che Petra correrà subito a riferire a Cruz che Manuel partirà presto con Jana. La marchesa sarà indignata, ma non farà nulla per impedire questo viaggio. Al contrario, Cruz spererà che Jana, a causa della sua ignoranza, si senta a disagio e metta in ridicolo Manuel.

Petra pronta ad aggiornare Cruz

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Manuel sarà deciso a portare avanti il suo sogno con Jana, nonostante l'opposizione di Cruz e Alonso. Manuel penserà di rimediare alla merenda saltata con i suoi amici, proponendo una nuova uscita a Jana.

Questa volta, il marchesino chiederà alla cameriera di accompagnarlo a Villalquino, perché vuole affrontare una gara di aviazione. Manuel spiegherà a Jana che un suo amico gli presterà la casa in campagna in cui potranno soggiornare insieme e inoltre sarà un'ottima occasione per presentarla a tutti. Poco dopo, Manuel chiamerà Petra per ordinarle di preparare un bagaglio visto che farà un breve viaggio.

"Volevo avvisarti che Jana verrà con me, se devi organizzarti per i turni della servitù", dirà con disinvoltura Manuel a Petra che non potrà fare a meno di mostrare la sua perplessità. La governante si scuserà per l'intromissione, ma dirà di non aver mai visto una cameriera partire con un marchese per un viaggio di piacere. "D'ora in poi succederà di frequente", dirà Manuel invitando Petra a eseguire gli ordini.

La governante non potrà fare altro che obbedire, ma prima andrà a parlare con Cruz.

Cruz sconvolta dalla determinazione di Manuel

Nella puntata de La Promessa di venerdì 4 luglio, Petra interromperà la manicure della sua signora per tenerla aggiornata su Manuel, come le era stato chiesto. "Sta programmando un viaggio per una gara", dirà Petra, "Ma porterà Jana con sé". Cruz spiegherà alla governante che era già consapevole della gara di aviazione, ma sarà sconvolta al pensiero che si farà accompagnare da Jana. La governante ricorderà a Cruz che ci sarà molta gente a quella gara e tutti vedranno che Manuel sta con una cameriera. La marchesa sarà indignata, ma sorprenderà Petra dicendole che non farà nulla per impedire questo viaggio.

"Prima o poi si stancherà di queste sciocchezze", dirà Cruz, certa che remare contro a Manuel peggiorerebbe solo le cose. "Aspetterò che sia Jana stessa a sabotare le sue nozze", spiegherà Cruz con fiducia, "Lei è un'ignorante e renderà Manuel ridicolo agli occhi di tutti".

Manuel sogna il fidanzamento ufficiale con Jana

Nelle puntate precedenti, Manuel è andato a parlare con Cruz e Alonso per chiedere ufficialmente la mano a Jana. I marchesi hanno reagito male e hanno spiegato al loro figlio che quello che chiede è impossibile. "Suo padre chi è? Un contadino?", ha chiesto Cruz a Manuel ricordandogli che non c'era nessun parente di Jana a cui chiedere la sua mano. Il marchesino ha sottolineato che non si sarebbe mai arreso e che prima o poi si sarebbe sposato con la donna che ama. Cruz ha chiesto un po' di tempo, perché spera che Manuel capisca le grandi differenze che ci sono tra lui e Jana e sia lui stesso a rinunciare all'altare.