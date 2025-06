Le anticipazioni de La Promessa annunciano una festa, durante la quale la servitù dei De Lujan alzerà un po’ il gomito. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 23 a domenica 29 giugno alle 19:40 su Rete 4, i domestici dei marchesi saranno visibilmente ubriachi, mentre Margarita deciderà di non sposare più il conte Ignacio de Ayala. Catalina e Pelayo, invece, annunceranno la gravidanza. Ci sarà spazio anche per le vicende di Vera, che confiderà a sua madre di avere intenzione di lasciare la tenuta.

La servitù de La Promessa si ubriaca

A La Promessa sarà tempo di festeggiamenti.

Catalina e Pelayo daranno la notizia della gravidanza, brindando con tutto il personale della tenuta. Ci sarà poi una festa che proseguirà con conseguenze inaspettate: la servitù alzerà troppo il gomito, ubriacandosi. Alla tenuta, inoltre, ci sarà l’ennesimo ritorno della duchessa de Carril, che vorrà osservare da vicino sua figlia Vera, in crisi con il suo fidanzato Lope.

La cameriera avrà intenzione di lasciare la tenuta e rivelerà la sua decisione a sua madre. Lope non accetterà questa scelta, arrivando persino a rivolgersi alla duchessa per chiedere aiuto. Inaspettatamente, la madre di Vera resterà colpita dal comportamento del cuoco, al punto da convincere sua figlia a riconsiderare la sua decisione.

Margarita non vuole più sposare Ayala

Nel frattempo, Romulo sarà ancora in carcere e le sue condizioni di salute peggioreranno. Intanto, ci sarà l’ennesimo scontro tra Martina e Ignacio De Ayala, dopo il quale Margarita sarà costretta a prendere una decisione: lascerà il conte, annullando così le nozze. Catalina, invece, farà un passo importante nei confronti di Jana, che ormai non è più soltanto la cameriera de La Promessa, ma è ufficialmente la fidanzata di suo fratello Manuel. Catalina, quindi, proporrà a sua cognata di rinunciare alle formalità, invitandola a darle del “tu”. La relazione tra Manuel e Jana subirà uno scossone quando quest’ultima scoprirà che il suo fidanzato ha manifestato l’intenzione di lasciare il palazzo con lei, senza però averla avvertita.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Lope ha svelato alle cuoche che Vera è la figlia della duchessa

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Lope ha svelato a Simona e Candela le origini di Vera: è la figlia della duchessa de Carril. Le cuoche, però, non hanno creduto alle parole del collega e sono scoppiate in una fragorosa risata. In seguito, Vera si è presentata in cucina e ha assaggiato dei biscotti, sporcandosi tutta. Simona e Candela hanno osservato con attenzione il comportamento della cameriera, che, in modo educato, si è pulita con un fazzoletto, ricordando che, da bambina, qualcuno le preparava sempre quel dolce. Questo episodio ha portato le due donne a sospettare che Vera potesse davvero essere di nobili origini.

Intanto, Manuel è stato arrestato dal sergente Burdina, che lo ha accusato di aver eliminato Gregorio, il marito di Pia. Mentre i marchesi hanno tentato in ogni modo di scagionare il loro figlio, senza successo, Romulo ha lasciato la tenuta, dichiarando di volersi recare dal sergente per risolvere la situazione dell’erede del marchesato. Alonso, venuto a conoscenza delle intenzioni del maggiordomo, si è chiesto in che modo il suo collaboratore potesse riuscire nell’impresa, poiché né lui né sua moglie vi erano riusciti.