Cruz imporrà a Jana di farsi accompagnare all'altare da Lorenzo e lei scoppierà a piangere nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che Manuel e Jana porteranno avanti i preparativi per il matrimonio, ma Cruz scarterà tutte le loro decisioni sui testimoni. Jana chiederà di essere accompagnata da Romulo, Alonso o Curro, ma la marchesa rifiuterà ogni sua scelta. Anche Lorenzo non sarà affatto felice di accompagnare la sposa, ma Alonso gli imporrà questa decisione.

Jana e Manuel a un passo dall'altare

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana e Manuel riusciranno a imporsi ai marchesi, che dovranno accettare, loro malgrado, il matrimonio.

I preparativi non saranno privi di intoppi, perché Cruz farà di tutto per mettere sotto pressione Jana, sperando che la ragazza rinunci a tutto. Per un breve periodo, il piano della marchesa sembrerà funzionare, tanto che la ragazza, in preda al panico, lascerà il palazzo di nascosto, dopo aver saputo che avrebbe dovuto negare le sue origini. Alla fine, però, Jana tornerà più decisa che mai a convolare a nozze con Manuel e Cruz dovrà studiare altri modi per umiliarla.

La marchesa riuscirà a ottenere che Jana racconti a tutti un passato completamente inventato per nascondere il suo ex lavoro da cameriera. Jana, in cambio, potrà invitare qualche membro della servitù e sceglierà Maria e Teresa. Con esse, riceveranno l'invito anche Pia, Ricardo e Romulo. Candela e Simona saranno deluse, perché saranno escluse dal grande evento.

I compromessi tra Jana e Cruz, tuttavia, non finiranno qui. La marchesa chiamerà Jana e Manuel per decidere i testimoni di nozze. Bisognerà scegliere chi dovrà accompagnare Jana all'altare e ci saranno non poche difficoltà per la futura sposa.

Cruz detterà legge sull'organizzazione delle nozze

Nelle prossime puntate de La Promessa, Jana proporrà di farsi accompagnare all'altare da Romulo, visto che lo stima come un padre. Cruz e Alonso non vorranno saperne di accettare questa scelta, perché un maggiordomo non potrà avere un ruolo così importante per le nozze del marchesino. A quel punto, Jana chiederà di essere accompagnata dal marchese, ma riceverà un rifiuto anche in questo caso. Alonso, in quanto padre dello sposo, sarebbe fuori luogo e andrebbe contro le convenzioni.

A quel punto, Jana esprimerà un ultimo desiderio: avere Curro al suo fianco. Cruz, inizierà a perdere la pazienza perché ogni proposta le sembrerà ridicola. La marchesa farà notare che la giovane età del signorino farebbe fare una pessima figura alla famiglia. In realtà, Cruz avrà già la persona giusta per il ruolo di accompagnatore e testimone di Jana: Lorenzo. Quando sentirà il nome del Capitano de La Mata, Jana si opporrà con forza, visto che è sempre stata umiliata da lui, ma non avrà voce in capitolo. Alonso comunicherà la decisione a Lorenzo che si rifiuterà di accompagnare una cameriera, ma il marchese imporrà la sua volontà senza chiedere la sua opinione. Jana, in lacrime, sarà costretta ad accettare la scelta dei suoceri pur di realizzare il suo sogno con Manuel.

Jana e Manuel verso il loro grande sogno

Nelle puntate in onda in Italia, il matrimonio tra Jana e Manuel sembra ancora un desiderio irrealizzabile. I due fidanzati hanno già manifestato a tutti il loro amore, ma nessuno della famiglia li appoggia, tranne Curro e Catalina. Cruz sta cercando un modo per impedire le nozze senza perdere suo figlio, ma finora nessun piano ha funzionato. Manuel ha organizzato un breve viaggio con Jana e questa sarà l'occasione giusta per presentare agli amici la sua fidanzata. Cruz spera che questo primo appuntamento si riveli un disastro. La marchesa ha spiegato a Petra che Jana potrebbe mettere in ridicolo Manuel con la sua ignoranza e di conseguenza rendersi conto di non essere adatta a diventare la futura marchesa.