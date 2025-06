Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano un alone di mistero attorno alla governante. Petra, infatti, sparirà nel nulla dopo essere stata licenziata da Catalina. Nel frattempo, sarà padre Samuel a svelare qualcosa in più riguardo alla sua scomunica, scagionando Petra da ogni responsabilità. Ci sarà spazio anche per un'insolita storyline d'amore per Romulo, che si fidanzerà con Emilia. Curro, invece, sarà costretto a scusarsi con don Lisandro per averlo trattato male: sarà Alonso a obbligarlo a farlo.

Petra lascia La Promessa e scompare nel nulla

Petra verrà licenziata in tronco da Catalina e Martina. La perdita del lavoro sarà un duro colpo per la governante, che è al servizio de La Promessa da molti anni. Petra lascerà la tenuta dei De Lujan, scomparendo nel nulla. Le anticipazioni spagnole, infatti, annunciano che nessuno saprà che fine abbia fatto la donna dopo la sua partenza.

Tuttavia, a nessuno sembrerà importare cosa possa esserle accaduto. Catalina e sua cugina prenderanno la drastica decisione di interrompere la collaborazione con Petra dopo la scomunica di padre Samuel, convinte che sia stata proprio lei ad avvertire il vescovo del comportamento inopportuno del prete. Ci sarà però un colpo di scena quando il parroco, sentendosi in colpa per quanto accaduto, farà una rivelazione a Maria Fernandez, confessandole che non è stata l’ex governante a mandare la lettera per screditarlo.

Romulo si fidanza con Emilia

Nel frattempo, proseguiranno le vicende d'amore di Romulo, che da qualche tempo ha ritrovato la sua ex fidanzata Emilia. Quest’ultima arriverà infatti a La Promessa in qualità di infermiera per prendersi cura di Catalina. I due, dopo l’imbarazzo iniziale di essersi ritrovati dopo tanti anni, riprenderanno la loro relazione, svelando anche a Pia e Ricardo di essersi nuovamente fidanzati. Ci sarà poi spazio per le vicende di Curro, che dovrà scusarsi con don Lisandro per essersi comportato male con lui, su ordine di Alonso. Proprio quest’ultimo riceverà, inoltre, un consiglio da Leocadia, che gli suggerirà di fare in modo che Curro mantenga le distanze da Angela.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Maria si è sentita in colpa con Jana

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Maria ha scritto un racconto ispirato alle vicende della tenuta, mettendo nero su bianco dettagli sull’imminente matrimonio fra Jana e Manuel. Pur omettendo i nomi dei protagonisti del fidanzamento segreto, Cruz è riuscita a scoprire le intenzioni di suo figlio grazie all’aiuto di Petra. La marchesa si è quindi presentata in chiesa per impedire l’unione di Jana e Manuel. Maria, sapendo quanto accaduto, si è sentita terribilmente in colpa con la sua amica e le ha chiesto scusa per aver rovinato tutto.