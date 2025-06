Negli episodi de La Promessa in onda dal 15 al 21 giugno, Pelayo annuncerà alla famiglia de Lujan che Catalina è incinta e, per evitare scandali, fingerà di essere lui il padre del bambino. Inoltre, Manuel manifesterà ai genitori la volontà di sposare Jana.

Vera, invece, si sentirà tradita da Lope e rassegnerà le dimissioni dalla tenuta, mentre Romulo verrà maltrattato in carcere.

Cruz non vuole reintegrare Pia nella tenuta

Vera sarà profondamente amareggiata dal fatto che Lope l’abbia tradita, raccontando a Simona e Candela la verità sulla sua famiglia.

Intanto, Teresa troverà la foto di Marcelo su un quotidiano e si prodigherà per eliminare ogni copia presente nella tenuta. Alonso, invece, temerà per le sorti di Romulo e cercherà di aiutarlo, ma il sergente Burdina sarà convinto di avere prove sufficienti per incriminarlo per l’omicidio di Gregorio. Anche Manuel sarà preoccupato per Baeza e, una volta trovatolo in carcere, noterà i trattamenti duri a cui è stato sottoposto.

Nel frattempo, Ayala comunicherà a Margarita di aver fissato la data delle nozze, ma la donna inizierà ad avere dei dubbi. In tutto questo, Julia confesserà a Martina di aver scoperto che Jana è la sorella di Curro. La marchesina non crederà possibile questa rivelazione, ma non esiterà ad aiutare Exposito, fornendole alcuni abiti di Leonor per permetterle di partecipare alla merenda con gli amici di Manuel.

Cruz, dal canto suo, si opporrà al reintegro di Pia, ma Ricardo insisterà affinché Alonso non segua la linea imposta dalla moglie.

Margarita indaga sul passato sentimentale di Ayala

Santos riuscirà a ottenere solo notizie frammentarie sui suoi genitori e non troverà nemmeno la tomba della madre. Il ragazzo si confronterà con Petra e capirà che Ricardo gli ha raccontato molte menzogne sulle sue origini. Intanto, Vera rassegnerà le proprie dimissioni e lascerà la tenuta quando Petra avrà trovato una sua sostituta, ma Lope cercherà di farle cambiare idea. Inoltre, Margarita indagherà sul passato sentimentale di Ayala.

Nel frattempo, Simona e Candela noteranno che Maria ha mostrato un certo interesse verso Marcelo.

Pelayo, invece, annuncerà a tutti che Catalina è incinta e fingerà di essere lui il padre del bambino [VIDEO], spingendo così i marchesi a fare pressioni affinché le nozze si celebrino al più presto. In tutto questo, Manuel comunicherà ai genitori di non voler rinunciare a sposare Jana, la quale si recherà da Romulo e scoprirà che viene trattato malissimo dai carcerieri.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi andati in onda nelle settimane precedenti, Romulo ha confessato al sergente Burdina di essere l’autore dell’omicidio di Gregorio, permettendo così che Manuel venisse scagionato da tutte le accuse. Inoltre, Catalina si è mostrata spazientita per il fatto che Pelayo non abbia ancora preso una decisione sul loro rapporto.

Ricardo, invece, ha respinto ogni tentativo di riavvicinamento da parte di Pia, mentre Santos ha cercato di scoprire la verità sulla morte di sua madre.