Le anticipazioni delle puntate de La Promessa in onda nella settimana fino al 21 giugno svelano nuovi colpi di scena. Manuel sarà sempre più determinato a costruire un futuro insieme a Jana. Il ragazzo pianificherà le nozze con la cameriera, comunicando la sua decisione ai genitori. Tuttavia, i marchesi non accetteranno la scelta del figlio, ritenendo scandaloso che un nobile sposi un membro della servitù.

La marchesa trama contro Jana

Dopo aver vissuto l'esperienza del carcere, Manuel ha compreso l'intensità dei suoi sentimenti per Jana. Pertanto, deciderà di fare un passo importante per consolidare il loro legame.

Prima di tutto, le proporrà di partecipare a una merenda in compagnia di alcuni suoi storici amici. La proposta sarà accolta con freddezza e scetticismo, dato il rango elevato dei partecipanti all'evento. Nonostante la titubanza iniziale, la ragazza finirà per accettare l'invito. Tuttavia, le cose non andranno come previsto: la marchesa verrà a conoscenza dell'evento e farà di tutto per evitare che il figlio si presenti in compagnia di una domestica.

La scelta di Manuel

Il giovane sognerà di sposare Jana e vivere con lei nel palazzo di famiglia. Manuel comunicherà la sua scelta ai genitori, dichiarando il suo amore per la cameriera. Cruz e Alonso, però, non reagiranno con entusiasmo alla notizia. Si infurieranno, considerando impensabile che un nobile possa unirsi in matrimonio con una ragazza del popolo.

Il giovane non si lascerà intimidire dalle parole dei genitori, confermando la sua decisione di vivere un amore alla luce del sole con Jana.

Al contempo, ci sarà spazio anche per vicende che vedono coinvolti altri personaggi. Burdina penserà di essere in possesso delle prove per condannare Don Romulo per l'omicidio di Don Gregorio. Manuel si attiverà affinché il maggiordomo possa essere scagionato e scarcerato quanto prima.

La storia fra Jana e Manuel

La storia d'amore fra Jana e Manuel è apparsa fin dal primo momento piena di ostacoli. Il giovane è stato costretto a sposare un'altra donna, nonostante i sentimenti per la giovane cameriera. I due hanno continuato a vedersi, scatenando la gelosia di Jimena, la moglie legittima del giovane marchese.

Dopo la scomparsa di quest'ultima, il rapporto fra i due si è consolidato, nonostante le differenze sociali. Cruz, però, non accetta che il figlio possa sposare una donna non appartenente alla nobiltà. La marchesa sta facendo di tutto per ostacolare la relazione fra i due, coinvolgendo anche il marito.