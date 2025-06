Lorenzo ferirà Ayala con una battuta sulle sue mancate nozze nella puntata de La Promessa di martedì 1° luglio. "A Margarita non importa nulla di te", gli dirà, provocando la sua rabbia.

Le anticipazioni rivelano che Ayala minaccerà ancora una volta di far finire Martina in prigione, convinto che la ragazza abbia a che fare con l'addio di sua madre. Nel frattempo, Cruz parlerà a Martina della lettera di Margarita e le prometterà che si prenderà cura di lei.

La partenza di Margarita sorprenderà tutti

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Cruz comunicherà la partenza di Margarita, ma non parlerà della sua lettera con Ayala.

La marchesa si limiterà a dire che Lorenzo è stato l'ultimo ad aver visto Margarita e il capitano confermerà che la donna era in partenza per il Canada. Lorenzo si divertirà a far infuriare Ayala, dicendogli che Margarita ha avuto la premura di salutare sua figlia Martina, ma non ha avuto nessuna parola per lui. Dopo la cena, il conte si recherà da Lorenzo per convincerlo a rivelargli tutto ciò che sa su Margarita.

Il Capitano spiegherà che lui si era alzato presto per andare a caccia e Margarita stava lasciando il palazzo. "Non ti credo", dirà il conte, irritato dall'atteggiamento del Capitano, che sarà molto chiaro: "A Margarita non importa nulla di te". Ayala perderà la pazienza: "Dimmi dove si trova la mia futura moglie o saranno guai. Se non sposo Margarita, Martina andrà in prigione".

Cruz pronta a sostenere Martina

Nella puntata de La Promessa di martedì 1° luglio, Ayala tornerà a minacciare usando Martina, perché penserà che dietro la partenza di sua madre ci sia lei. Lorenzo resterà senza parole nel vedere quanto odio covi ancora il conte per la ragazza. "Se vuole giocare giocheremo, ma si farà male", urlerà Ayala. Nel frattempo, Martina andrà da Cruz per parlare della partenza di sua madre. "Non capisco perché ne abbia parlato solo con Lorenzo. Zia, se sai qualcosa ho bisogno di sapere". Cruz non potrà ignorare la richiesta della nipote e le parlerà della lettera di addio di Margarita. La marchesa spiegherà alla ragazza che, approfittando dell'emergenza di suo fratello, Margarita ha deciso di lasciare il palazzo.

"Non vuole sposare Ignacio e mi ha chiesto di prendermi cura di te". Martina ringrazierà sua zia per l'affetto e il sostegno che le dà.

Petra ha iniziato la sua vendetta contro Ayala

Nelle puntate precedenti, Petra ha confessato a Santos di aver avuto un figlio da Ayala. Il ragazzo ha consigliato alla governante di avvisare Margarita e lei non si è tirata indietro. Petra ha parlato con la madre di Martina che aveva già seri dubbi sull'onestà di Ayala. Alla fine, la donna ha deciso di lasciare il suo compagno e ha scritto a Cruz una lettera di nascosto. La donna ha spiegato a sua cognata che se fosse rimasta a La Promessa Ayala l'avrebbe manipolata pur di farle cambiare idea sulle nozze. Il conte ha dovuto rassegnarsi, ma non sa che è stata Petra e non Martina a causare la rottura definitiva del fidanzamento.