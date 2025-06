Ricardo non perdonerà Pia nella puntata de La Promessa di mercoledì 11 giugno: "Non ti sei fidata di me", dirà l'uomo ripensando a quanto ha sofferto quando credeva che la donna fosse deceduta.

Le anticipazioni rivelano che Pia chiederà scusa a Ricardo per non averlo coinvolto nel suo piano. Lui, però, non potrà dimenticare il dolore che ha provato. Il maggiordomo dirà che è contento di rivedere Pia, ma non ci sarà nessun riavvicinamento tra loro.

Pia chiederà un confronto a Ricardo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Pia tornerà a riabbracciare i suoi amici, ma qualcosa la renderà triste.

Ricardo, infatti, non sarà presente durante la sua visita. Pia proverà a chiedere notizie di lui a Romulo che, però, non saprà risponderle. La donna non potrà sopportare l'idea che Ricardo sia ancora arrabbiata con lei. Così farà in modo di avere un confronto con lui. Pia sarà molto sincera con il maggiordomo, spiegando di essere dispiaciuta per avergli mentito: "Non avevo scelta, io e mio figlio rischiavamo la vita", dirà.

Ricardo ascolterà le spiegazioni di Pia per poi affermare di essere molto felice per come sono andate le cose. "Neanche nei miei sogni avrei potuto immaginare qualcosa di più bello" dirà riferendosi al fatto che Pia è in perfetta salute. Ricardo, tuttavia, non riuscirà a perdonare la bugia della donna di cui si era innamorato. "Mi hai deluso, non ti sei fidata di me", dirà a Pia che, però, negherà tutto questo.

"Hai fatto come Romulo, mi hai escluso", dirà in lacrime Ricardo. "Mi sbagliavo quando pensavo che tra noi potesse nascere qualcosa di speciale". Pia spiegherà che non è stata una mancanza di fiducia a spingerla a tacere con lui, ma Ricardo non potrà dimenticare la sofferenza quando credeva che la donna fosse morta.

L'ennesimo chiarimento per Catalina e Pelayo

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 11 giugno Ricardo ricorderà a Pia di aver pianto per settimane a causa della sua presunta morte. "Sono molto felice che sia viva", dirà. "Ma ora devo incontrare Romulo e sono già in ritardo". Non ci sarà, dunque, nessun riavvicinamento tra Pia e Ricardo. La donna andrà via con un grande peso nel cuore.

Nel frattempo, Catalina seguirà il consiglio di Simona e parlerà con Pelayo. La ragazza ricorderà al suo fidanzato che lei lo ha perdonato più volte: per questo, gli chiederà di essere più comprensivo se l'ama davvero. Catalina spiegherà che, per lei, è stato un periodo molto difficile. Si è lasciata andare con un altro uomo perché pensava che la loro relazione fosse finita. La ragazza, inoltre, aggiungerà che, appena si è resa conto di amarlo ancora, è corsa da Pelayo per provare a recuperare.

Pia si è finta morta per proteggersi da Gregorio

Nelle puntate precedenti, Pia ha finto di togliersi la vita per sfuggire a suo marito Gregorio, tornato a La Promessa per portarla via. La donna si è nascosta in una grotta per diverse settimane: a conoscere il suo segreto erano solo Jana, Romulo e Alonso.

In un secondo momento, anche Maria ha saputo che Pia era viva, ma Ricardo è sempre stato tenuto all'oscuro di tutto. Il maggiordomo, convinto di aver perso per sempre la donna che amava, ha sofferto molto e ha pianto più volte con Romulo per Pia. Quando Ricardo ha scoperto che Pia è viva, è andato su tutte le furie perché si è sentito tradito dalla donna e dal suo amico.