Teresa vedrà la foto di Marcelo sul giornale nella puntata de La Promessa di lunedì 16 giugno e capirà che il ragazzo è ricercato dalla polizia.

Le anticipazioni rivelano che Teresa correrà da Marcelo per avvertirlo e lui le chiederà aiuto. "Dobbiamo far sparire quel giornale", dirà il ragazzo, temendo che i signori possano vederlo. Nel frattempo, Cruz ribadirà ad Alonso che non vuole più assumere Pia e il marchese proverà a farle cambiare idea.

Alonso preoccupato per Gregorio in carcere

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Teresa e Marcelo torneranno protagonisti con il loro passato misterioso.

Tutto avrà inizio quando la cameriera servirà il tè ai signori e si accorgerà che sul giornale che sta sfogliando Lorenzo c'è la foto di Marcelo, segnalato come ricercato dalla polizia. Teresa sarà sconvolta e impaurita e appena potrà correrà da suo fratello per chiedergli spiegazioni. "Sei apparso sul giornale", dirà la ragazza agitata, "Sei un ricercato".

Marcelo si assicurerà che i marchesi non abbiano visto quella pagina e chiederà a Teresa di aiutarlo: "Dobbiamo fa sparire il giornale o saranno guai". I due ragazzi si ricorderanno che oltre al giornale riservato ai signori, nel palazzo c'è anche un'altra copia per Romulo. Il maggiordomo si troverà in carcere e questo li rincuorerà, ma ci sarà ancora il rischio che possa leggerlo Ricardo.

"Dobbiamo sperare che nessuno veda quella foto", si diranno i due fratelli, evidentemente preoccupati di quello che potrebbe accadere. Nel frattempo, Alonso parlerà con Cruz della situazione di Romulo che, dopo aver confessato il suo delitto contro Gregorio, dovrà scontare la sue pena in carcere. Il marchese temerà per la salute del maggiordomo, già provato dall'età, e si impegnerà a farlo uscire il prima possibile.

La marchesa si rifiuterà di assumere Pia

Nella puntata de La Promessa di lunedì 16 giugno, Cruz farà notare ad Alonso che le sue telefonate a persone influenti non sono servite a far tornare Manuel in libertà. "Non vedo perché scomodarci per un maggiordomo, dirà Cruz, ancora piccata per non essere stata coinvolta nel piano di Pia.

A questo proposito, la marchesa farà sapere a suo marito che non riassumerà la donna: "Non la voglio più qui", dirà. Alonso difenderà la posizione di Pia e ricorderà a Cruz il grave pericolo che stava correndo a causa dell'ossessione di Gregorio. La marchesa non metterà in dubbio le ragioni di Pia, ma non potrà perdonare suo marito per non averla messa al corrente di quello che stava succedendo.

Cruz non perdona l'ennesima bugia di Alonso

Nelle puntate precedenti, Cruz e Alonso sono andati a trovare Manuel in carcere. La marchesa ha chiesto a suo figlio come mai la polizia avesse pensato a lui e perché avesse incontrato Gregorio di nascosto. A quel punto Manuel ha dovuto spiegare a sua madre che Pia è ancora viva ed è fuggita per nascondersi da suo marito.

Cruz è rimasta senza parole e si è resa conto che Alonso le aveva mentito ancora una volta. Pia è tornata a La Promessa in cerca di lavoro e in mancanza di Romulo è stata Petra ad offrirsi per parlare con Cruz per la riassunzione della ex governante. Quando la marchesa ha saputo che Pia voleva tornare a lavorare per lei, però, ha rifiutato categoricamente questa possibilità.