Manuel andrà a trovare Catalina e le confiderà che la sua gravidanza lo ha fatto tornare con mente a quando Jimena finse l'aborto nella puntata de La Promessa di lunedì 23 giugno.

Le anticipazioni rivelano che Manuel confiderà a sua sorella che ha sofferto molto la pensiero di aver perso suo figlio, anche se Jimena gli aveva mentito su tutta la gravidanza. Nonostante tutto, il marchesino sarà molto felice peri l nipotino in arrivo e Catalina gli augurerà di avere tanti figli con Jana. Nel frattempo, la madre di Vera tornerà al palazzo per scusarsi con lei e capirà che tra la ragazza e Lope c'è crisi.

Manuel andrà a trovare Romulo in prigione

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la duchessa di Carril tornerà al palazzo per parlare con sua figlia. La donna chiederà scusa a Vera per aver chiesto a Lope di lasciarla e la ragazza le confiderà di aver dato le dimissioni. La duchessa si illuderà che sua foglia voglia tornare a casa, ma Vera se dirà subito che la sua vita ormai è un'altra.

Alla riunione con i cuochi, la duchessa si renderà conto della grande tensione che c'è tra Lope e sua figlia. Nel frattempo, Manuel andrà a trovare Romulo in carcere e non lo troverà affatto bene perché sarà molto provato dalla tosse. Il marchesino assicurerà al maggiordomo che presto uscirà perché Alonso sta sfruttando tutte le sue conoscenze per aiutarlo.

Romulo non si farà illusioni: "Nessuno di loro ha saputo farti uscire quando eri in prigione", dirà a Manuel che insisterà. Il marchesino dirà a Romulo che tornerà in libertà perché è innocente. Il maggiordomo chiederà come vanno le cose con Jana e Manuel non potrà nascondergli che i marchesi continuano a trattarla male. Il marchesino racconterà che ha chiesto ai marchesi di far vivere Jana con loro al piano dei nobili. Romulo farà notare a Manuel che prima dovrebbe parlarne con Jana, perché sarebbe giusto che decidesse anche lei della sua vita.

Manuel e Catalina più uniti che mai

Nella puntata de La Promessa di lunedì 23 giugno, Manuel andrà a trovare Catalina per parlare un po' con lei. La ragazza parlerà della sua gravidanza con il marchesino e gli dirà che ha sempre molto sonno.

Catalina racconterà che è un periodo molto difficile per lei e le preoccupazioni per il prossimo matrimonio si fanno sentire. Manuel le dirà che andrà tutto bene e si avvicinerà alla pancia per sentire il suo nipotino in arrivo. Il marchesino sarà molto contento per sua sorella, ma non potrà fare a meno di confessare che quando ha annunciato la gravidanza si è ricordato di Jimena. Manuel ammetterà di non aver ancora superato il terribile momento in cui pensava di aver perso suo figlio. "Tu e Jana diventerete genitori", dirà Catalina, "E sarai felice".

Il punto sul cambio di rotta di Pelayo

Nelle puntate precedenti, Pelayo si è ubriacato e ha interrotto la cena dei De Lujan. Il ragazzo, in preda alla rabbia per la fine del suo fidanzamento con Catalina, ha annunciato a tutti che la sua fidanzata era incinta, mettendola in forte imbarazzo.

Cruz e Alonso sono rimasti senza parole e Catalina ha portato via Pelayo, senza chiarire la sua posizione. Il giorno dopo, i marchesi hanno convocato la ragazza che ha ammesso di aspettare un bambino. Catalina stava per rivelare che il padre è Adriano quando Pelayo l'ha sorpresa assumendosi la paternità del bambino. Alonso ha comunque tenuto a precisare che Catalina lo ha deluso moltissimo e che adesso bisognerà rimediare con un matrimonio riparatore per evitare scandali.