Pia andrà a chiedere l'aiuto di Alonso nella puntata de La Promessa in onda giovedì 3 luglio, perché sarà molto preoccupata: "Romulo sta molto male".

Le anticipazioni rivelano che il marchese si impegnerà a fare del suo meglio per Romulo, ma anche Manuel si darà da fare. Dopo aver convocato il sergente Burdina, il marchesino chiederà ancora qualche giorno per trovare il modo di dimostrare l'innocenza di Romulo.

Alonso pronto a tutto per liberare Romulo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che dopo la visita in carcere, Pia sarà preoccupata per Romulo.

L'ex governante andrà a parlare con Alonso e lo ringrazierà per averla aiutata quando doveva nascondersi da Gregorio. Il marchese chiarirà subito che l'assunzione del personale è un compito che spetta a Cruz e lui non può fare nulla per ridarle il suo lavoro. Tuttavia, Pia spiegherà ad Alonso che la sua visita non è dovuta alla sua assunzione, ma vuole parlare di un altro problema.

"Ho appena visto Romulo, sta molto male", dirà l'ex governante, "E lo nasconde perché non vuole creare fastidi". Pia spiegherà ad Alonso che i problemi che Romulo ha ai polmoni stanno peggiorando: "Non sarei qui se non fosse grave". Il marchese sarà sorpreso e dispiaciuto, ma assicurerà a Pia che farà tutto il possibile per lui. "Non mi fermerò finché non sarà uscito dal carcere", dirà Alonso.

Nel frattempo, anche Manuel sarà molto preoccupato per Romulo, tanto che chiamerà il sergente Burdina per capire come procedono le indagini. Il sergente non avrà belle notizie per il marchesino che insisterà: "Sappiamo tutti che Romulo è innocente". Tuttavia, la parola di Manuel non basterà, perché Burdina gli spiegherà che, pur non essendoci prove schiaccianti, tutti gli indizi portano al maggiordomo.

Manuel avrà ancora pochi giorni per dimostrare l'innocenza di Romulo

Nella puntata de La Promessa di giovedì 3 luglio, Burdina sarà molto chiaro con Manuel, e oltre a ripetergli che Romulo non ha un alibi, gli ricorderà che ha confessato il delitto di Gregorio. Il sergente chiederà ancora una volta al marchesino se non sia stato lui a togliere la vita al marito di Pia, ma Manuel ribadirà la sua innocenza.

"O avete pagato Romulo in cambio della sua scarcerazione, oppure il signor Baeza è colpevole", dirà il sergente. "Il vero colpevole è fuori", dirà Manuel, invitando a indagare ancora, ma Burdina perderà la pazienza. "Domani metterò a disposizione del giudice tutte le prove", dirà il sergente, "Ho aspettato fin troppo". Manuel supplicherà Burdina di avere ancora qualche giorno, assicurandogli che riuscirà a trovare le prove per scagionare Romulo.

Romulo è davvero colpevole?

Manuel e Alonso non credono che il maggiordomo abbia tolto la vita a Gregorio e sono convinti che ci sia un'altra spiegazione. La visita di Pia a Romulo, però, sembra aver tolto ogni dubbio. Il maggiordomo ha confessato il suo crimine descrivendo nei particolari come sono andate le cose.

Pia ha ascoltato incredula la versione di Romulo, ma ha dovuto arrendersi all'evidenza. Il maggiordomo ha confessato a Pia che già un'altra volta ha avuto la possibilità di uccidere e non si è tirato indietro. Romulo ha spiegato che aveva ricevuto questo ordine in passato e solo le circostanze hanno impedito di portare a termine il delitto.