Cruz troverà la lettera che Margarita ha scritto su Ayala chiedendole protezione per sua figlia nella puntata de La Promessa di lunedì 30 giugno: "Petra sa come neutralizzarlo", leggerà.

Cruz sarà molto incuriosita dalla frase di Margarita e con Lorenzo si domanderà cosa possa sapere Petra di Ayala. Nessuno dei due, però, immagina che abbia avuto un figlio dalla governante. Nel frattempo, Vera chiederà di restare al palazzo e Petra glielo concederà ricordandole che dovrà svolgere i lavori più pesanti.

Cruz ringrazierà Jana per aver parlato con Manuel

Dopo la discussione con Jana, Manuel deciderà di rinunciare alla fuga dal palazzo. Cruz sarà molto soddisfatta per il dietrofront di suo figlio e andrà personalmente da Jana per ringraziarla. La marchesa sarà convinta che Jana abbia agito seguendo il suo consiglio e quindi sarà molto gentile con lei.

"Per la prima volta Manuel si è mostrato meno ostile e più aperto al dialogo", dirà Cruz a Jana che spiegherà di aver parlato con il marchesino solo perché sentiva di farlo. La ragazza non si fiderà della disponibilità improvvisa di Cruz e farà bene. Appena andrà via, infatti, la marchesa confiderà e Petra che non riesce a sopportare la presenza di Jana.

Nel frattempo, Vera andrà a bussare alla porta di Petra e le chiederà di non tenere più conto delle sue dimissioni. La governante sarà piuttosto scocciata da questo cambiamento e spiegherà a Vera che ci sono già due candidati per il suo posto e sono molto validi. Dopo averla spaventata, però, Petra dirà a Vera che potrà restare a patto che svolga i lavori più pesanti. La governante terrà a precisare che se ha deciso di non licenziare Vera è grazie a Santos che le ha chiesto di essere clemente.

La lettera di Margarita a Cruz

Cruz si metterà a ricamare e troverà nella scatola da cucito la lettera che Margarita le aveva scritto di nascosto. La marchesa, incuriosita, la prenderà per scoprirne il contenuto.

"Sarai sorpresa di sapere che me ne vado così in segreto", leggerà Cruz, "Non voglio sposare Ignacio". Nella lettera, Margarita spiegherà la sua paura di ricadere nelle manipolazioni dell'uomo restando al palazzo. La donna ricorderà quando Martina è finita in manicomio e chiederà a Cruz di proteggere sua figlia a qualunque costo: "La porterei con me, ma so che lei vuole restare lì".

Margarita, inoltre, dirà una cosa molto importante a sua cognata: "Se Ayala dovesse infastidire Martina, rivolgiti a Petra, lei sa come neutralizzarlo". Cruz sarà molto incuriosita da questa frase, perché si renderà conto che la governante conosce un segreto sul conte che non ha condiviso con lei. In quel momento arriverà Lorenzo che prenderà la lettera e la leggerà: "Petra?

Perché Petra?", chiederà il cavaliere a Cruz che penserà al periodo in cui la governante si occupava della sua corrispondenza.

Il grande segreto di Petra e Ayala

Cruz e Lorenzo non immaginano quale sia il segreto di Petra: ha avuto un figlio illegittimo da Ayala. I due cognati sono convinti che la governante possa mettere nei guai Ayala con delle lettere compromettenti, visto che era la sua segretaria. Petra, invece, ha un'arma ben più forte contro il conte che rovinerebbe per sempre la sua reputazione.

Margarita ha deciso di lasciare il palazzo per una serie di motivi, ma a darle la spinta finale è stata proprio Petra che le ha confidato quanto possa essere insensibile l'uomo che stava per sposare.