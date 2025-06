Negli episodi de La Promessa in onda dall'8 al 14 giugno, Romulo confesserà al sergente Burdina di avere ucciso Gregorio e così Manuel sarà scagionato da tutte le accuse. Inoltre Catalina non sopporterà che Pelayo non abbia preso una decisione sul loro rapporto. Ricardo, invece, respingerà ogni tentativo di riavvicinamento di Pia, mentre Santos cercherà di scoprire la verità riguardante la morte della madre.

Catalina confessa a Simona di essere incinta

L'arresto di Manuel porterà scompiglio nella tenuta. Ayala si infurierà con tutti, in quanto il cuoco che ha ingaggiato per le sue nozze ha deciso di non lavorare più per lui.

Intanto, Catalina confesserà a Simona di essere incinta e tra le due si scatenerà un acceso diverbio, nel corso del quale Martinez consiglierà alla ragazza di sistemare ogni cosa con Pelayo. Martina, invece, sarà preoccupata dalla vicinanza tra Curro e Julia. Inoltre, Maria soffrirà, in quanto il legame con Salvador non è più così idilliaco.

Nel frattempo, Jana non accetterà la proposta dei marchesi e, comprendendo di non poter avere alcun ruolo nella tenuta, vorrà andare via.

Cruz, però, la fermerà, dicendole di rimanere [VIDEO] fino a quando Manuel non uscirà dal carcere. Il marchesino, intanto, respingerà le accuse del sergente, spiegando che i soldi servivano per far lasciare la città a Gregorio. In tutto questo, Pia tornerà alla Promessa: sarà salutata con gioia da tutti, al contrario di Petra che accuserà Romulo di averla tenuta all'oscuro dei suoi piani.

Ricardo non vuole parlare con Pia

Santos comprenderà che il padre non gli ha detto la verità in merito al decesso della madre e ne parlerà con Petra, che gli consiglierà di andare fino in fondo per scoprire cosa è successo. Intanto, Alonso e Cruz collaboreranno per far liberare il figlio, ma sarà Romulo che risolverà la situazione, confessando di essere stato lui ad uccidere Gregorio. Questo gesto comporterà la scarcerazione di Manuel, il quale potrà riabbracciare Jana. I marchesi inviteranno entrambi a manifestare i sentimenti in modo discreto.

Nel frattempo Ricardo non avrà alcuna intenzione di parlare con Pia, alla quale sarà impedito di tornare a lavorare alla tenuta in quanto Cruz e Petra hanno manifestato la loro contrarietà.

In tutto questo, Catalina non tollererà che Pelayo non ha preso una decisione sul loro rapporto, mentre Simona e Candela si domanderanno se è vero quanto affermato da Lope sulla famiglia di Vera. Margarita, invece, vorrà farsi perdonare da Ayala e si impegnerà per scegliere il menù ideale per il matrimonio.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Manuel è stato arrestato dal sergente Burdina con l'accusa di avere ucciso Gregorio. Jana ha cercato di potersi avvicinare a lui, ma Curro le ha consigliato di non farlo. Amalia invece ha riferito a Lope che in realtà Vera non è innamorata di lui, mentre Romulo ha annunciato a tutti che Pia è viva.