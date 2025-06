Simona e Candela saranno molto deluse nelle prossime puntate de La Promessa, perché non potranno partecipare alle nozze di Jana e Manuel.

Le anticipazioni rivelano che Cruz concederà a Jana solo alcuni inviti da estendere alla servitù e la ragazza preferirà scegliere solo Teresa e Maria. Oltre alle due cameriere, saranno invitati anche Romulo, Petra e Pia come superiori.

La fuga di Jana a un passo dalle nozze

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana lascerà il palazzo di nascosto e sparirà nel nulla a pochi giorni dalla festa di fidanzamento con Manuel.

Tutti saranno molto preoccupati per lei, ma Cruz gioirà perché finalmente vedrà il risultato delle sue forti pressioni nei confronti della futura sposa di suo figlio. Jana tornerà dopo qualche giorno e Manuel sarà molto felice di abbracciarla, ma Cruz chiederà subito un confronto con lei. La ragazza avrà le idee molto chiare: accetterà di inventare una finta identità per non far sfigurare i De Lujan alle nozze, ma pretenderà che lei possa frequentare i suoi colleghi come prima, visto che sono la sua famiglia.

Cruz storcerà il naso, ma alla fine cederà alla richiesta di Jana pur di concordare con lei un finto passato da raccontare agli invitati. Il matrimonio sarà ormai alle porte e Jana continuerà a dettare legge: questa volta chiederà che tutta la servitù partecipi al suo matrimonio, così come aveva deciso Catalina per il suo grande giorno. La ragazza andrà dai suoi amici a dare la splendida notizia, ma presto dovrà fare un passo indietro.

Jana potrà invitare solo alcuni membri della servitù

Nelle prossime puntate de La Promessa, a pochi giorni dalle nozze, Jana sarà messa alle strette da Cruz. La marchesa rifiuterà categoricamente la presenza di tutta la servitù al matrimonio di Manuel, perché sarà presente tutta l'aristocrazia. Cruz spiegherà che per Catalina gli invitati erano solo i parenti e per questo aveva fatto uno strappo alla regola accettando la servitù. Jana sarà costretta ad andare dai suoi ex colleghi per dire che non potranno più essere tra gli invitati. La ragazza spiegherà che potrà invitare solo Romulo, Ricardo e Petra come superiori del servizio e Pia come cameriera personale di Cruz.

Jana aggiungerà che dei camerieri potranno esserci solo Maria e Teresa, perché la marchesa non ha accettato altri strappi alla regola.

Tra la servitù ci sarà molta delusione, soprattutto da parte di Simona e Candela che speravano di poter assistere alle nozze di Jana e Manuel. Quest'ultimo proporrà alla sua fidanzata di parlare personalmente con Cruz, ma Jana lo fermerà.

Cruz e Alonso uniti contro le nozze di Manuel e Jana

Nelle puntate in onda in Italia, Cruz e Alonso rifiutano il matrimonio tra Jana e Manuel. I marchesi sono d'accordo sul fatto che un marchesino non può sposare una cameriera e non accettano nessuna eccezione per questo.

Manuel, tuttavia, ha avvisato più volte i suoi genitori dicendo che non si arrenderà mai fino a quando non diventerà il marito di Jana. Il marchesino ha già iniziato a portare avanti da solo il suo sogno organizzando un viaggio per lui e Jana. Cruz ha saputo dell'iniziativa da Petra, ma non ha fatto nulla per impedire la partenza di suo figlio. La marchesa, infatti, spera che Jana si renda conto da sola di essere fuori luogo con gli amici di Manuel.