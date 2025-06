Cruz non perderà occasione per attaccare e umiliare Jana anche il giorno delle nozze con Manuel. Stando alle anticipazioni de La Promessa provenienti dalla Spagna, la marchesa, subito dopo la cerimonia, ribadirà a Jana che non farà mai parte della famiglia, esprimendole tra l'altro tutto il suo odio per lei. Jana non si farà turbare da queste parole, forte dell'amore per il neo marito Manuel.

Manuel e Jana si sposano nelle prossime puntate de La Promessa

Finalmente il sogno d'amore di Manuel e Jana si realizzerà e i due diventeranno marito e moglie. Le nozze, tanto osteggiate dalla famiglia de Lujan, si terranno senza particolari colpi di scena.

Cruz questa volta, non riuscirà ad impedire che il figlio sposi una semplice cameriera e sarà costretta a fare buon viso a cattivo gioco. La marchesa però, non avrà alcuna intenzione di rendere la vita facile a Jana, neppure dopo il sì, visto che non perderà occasione per ribadirle che non la accetterà mai nella sua famiglia, nonostante il matrimonio con Manuel.

Quest'ultimo intanto, pur di poter sposare la sua amata, rinuncerà alla sua grande passione per il volo.

Cruz umilia Jana il giorno delle nozze: 'Ti odio, non sai quanto'

Buona parte della famiglia de Lujan assisterà alle nozze di Manuel e Jana, compresa Cruz che, però, non riuscirà a tenere a freno la sua linga tagliente nemmeno in questa giornata così importante per il figlio.

La marchesa, all'uscita dalla chiesa, trovandosi da sola dinnanzi a Jana, le dirà che non la sosterrà mai e che continuerà a considerala sempre una cameriera e quindi una persona inferiore. Cruz continuerà dicendo: "Hai umiliato la mia famiglia nel modo peggiore. Ti odio, non hai idea di quanto". Jana dal canto suo, non si farà turbare dalle parole della suocera anche se dovrà guardarsi le spalle da lei, visto che sarà chiaro che Cruz non avrà nessuna intenzione di lasciare in pace né lei né Manuel. Quest'ultimo, intanto, subito dopo la cerimonia, pronuncerà un discorso emozionante e romantico dove ribadirà il suo amore per Jana dinnanzi a tutti gli invitati.

La Promessa prosegue per tutta l'estate su Rete 4

La soap Tv spagnola non si ferma durante l'estate e continuerà ad andare regolarmente in onda nella fascia preserale di Rete 4 anche nei mesi di luglio e agosto, senza interruzioni. Una scelta che farà felici i tanti fan de La Promessa che, ogni giorno, seguono con sempre maggior interesse le vicende di Jana e Manuel, garantendo ascolti più che soddisfacenti a Mediaset con una media del 5% di share con picchi del 5,5%. Numeri simili a quelli fatti registrare da Tempesta d'amore, altra soap Tv molto amata e che va in onda nella fascia mattutina di Rete 4.