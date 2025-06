Jana sarà molto delusa da Manuel nelle prossime puntate de La Promessa, perché scoprirà che era d'accordo con Cruz per nascondere a tutti le sue origini: "Ti vergogni di me", dirà in lacrime al suo fidanzato.

Le anticipazioni rivelano che Cruz chiederà a Jana di concordare una storia credibile da raccontare agli invitati alla festa di fidanzamento per spiegare come ha conosciuto Manuel. La marchesa si fingerà sorpresa quando Jana le dirà che non sapeva nulla di tutto questo e Cruz le risponderà che il marchesino avrebbe dovuto in realtà parlargliene da tempo.

Jana pronta per il debutto in società

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Cruz cambierà atteggiamento con Jana e che nelle prossime puntate si mostrerà molto più aperta nei suoi confronti. La marchesa accetterà la ragazza come fidanzata di Manuel e intenderà dare una grande festa di fidanzamento per presentare a tutti sua nuora. Per l'occasione, Cruz assumerà Gloria, una nuova governante che dovrà istruire Jana sul galateo.

I progressi della ragazza saranno evidenti sin dai primi giorni, tanto che Cruz si congratulerà con Manuel: la marchesa spiegherà a suo figlio che presto tutti conosceranno Jana e si dirà entusiasta di tutto. Cruz, tuttavia, fingerà: in realtà avrà un piano ben preciso per seminare zizzania tra lui e Jana.

La marchesa proporrà infatti a Manuel di nascondere le origini di Jana, perché sarebbe inammissibile un matrimonio con una cameriera.

Il marchesino andrà su tutte le furie, ma Cruz gli farà capire che anche se lei e Alonso hanno accettato Jana, il resto della società non ammetterà mai queste nozze.

La marchesa, inoltre, farà capire a suo figlio che nascondere il passato farà comodo anche a Jana, che si sentirà meno in imbarazzo con l'alta società. Manuel non accetterà subito l'idea di sua madre, ma si prenderà del tempo per pensarci e soprattutto per parlarne con la sua fidanzata.

Cruz rovinerà la giornata di Jana a un passo dal fidanzamento

Nelle prossime puntate de La Promessa, Jana e Cruz sembreranno andare molto d'accordo. La marchesa sarà premurosa con sua nuora e la aiuterà nei pochi giorni che precedono il fidanzamento ufficiale.

Cruz darà a Jana dei consigli su come comportarsi e poi le raccomanderà di studiare al più presto una storia credibile con Manuel, perché certamente gli ospiti vorranno sapere come si sono conosciuti. A quel punto Jana non capirà e chiederà a Cruz ulteriori spiegazioni. "Manuel non te ne ha parlato?" chiederà sorpresa Cruz, "eravamo d'accordo". La marchesa fingerà di essere stupita dal fatto che suo figlio non abbia ancora concordato una storia da raccontare e Jana sarà molto delusa per il silenzio di Manuel.

La ragazza andrà dal suo futuro sposo e sfogherà con lui la sua rabbia: "Perché non mi hai detto che vuoi mentire sul mio passato?". Manuel sarà molto dispiaciuto per Jana che gli dirà quello che le ha riferito Cruz.

"Io speravo che mia madre cambiasse idea", dirà il marchesino a Jana che si infurierà ancora di più.

"Io non ho niente da nascondere", dirà scoppiando in lacrime, "Ti vergogni di me". Manuel proverà a far capire la sua difficoltà a Jana che però non riuscirà a perdonare una mancanza simile.

Il vero obiettivo di Cruz

Nelle puntate in onda in Italia, Manuel ha chiesto a Cruz e Alonso di far trasferire Jana al piano nobile. I marchesi si sono infuriati e hanno rifiutato categoricamente l'idea del ragazzo.

Manuel, tuttavia, non ha intenzione di arrendersi e Cruz si è resa conto che alzare un muro non farà altro che allontanarla da suo figlio.

La marchesa ha un piano più subdolo per liberarsi di Jana: fingere di accettarla e metterla di fronte ad una realtà difficile da sopportare per lei. Cruz spera così che la ragazza non regga la pressione e vada via per sua scelta.