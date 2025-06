Petra andrà a bussare alla porta di Jana per darle una brutta notizia nelle prossime puntate de La Promessa: "Maria è stata licenziata", dirà.

Le anticipazioni rivelano che Jana dormirà con Maria e questo avrà delle gravissime conseguenze. Cruz, infatti, licenzierà a cameriera e appena Jana lo saprà correrà dalla sua amica. Maria abbraccerà Jana in lacrime: "Devo andare via al più presto", spiegherà chiedendole di non sentirsi in colpa. Cruz, in realtà, sarà così severa con Maria solo per colpire Jana e mettere a dura prova il suo equilibrio.

Tensione alle stelle per Jana nella sua nuova vita

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che nelle prossime puntate Cruz proporrà a Manuel di nascondere le umili origini di Jana. La marchesa, in compenso, organizzerà una grande festa per il debutto in società della ragazza e per annunciare a tutti le prossime nozze con Manuel. Il marchesino sarà contento, soprattutto perché Cruz si dirà orgogliosa dei progressi di Jana con le buone maniere. Quando il marchesino parlerà a Jana della festa in suo onore, però, la ragazza sarà molto agitata all'idea di essere al centro dell'attenzione. Per Jana non sarà facile reggere la pressione degli ultimi cambiamenti e l'unica che le darà il conforto di cui ha bisogno sarà Maria.

Nonostante i divieti, Jana non riuscirà a chiudere del tutto i rapporti con la sua migliore amica e trascorrerà la notte insieme a lei. Le conseguenze di questa iniziativa, però, si riveleranno disastrose. Petra coprirà che Jana ha dormito con Maria e correrà a dirlo a Cruz che sfrutterà questa occasione per minare ulteriormente la serenità della sua futura nuora.

La brutta notizia per Jana e Maria

Nelle prossime puntate de La Promessa, Petra busserà alla porta di Jana con un pizzico di soddisfazione. La governante sarà breve: "Abbiamo scoperto che ha passato la notte nella camera di Maria", dirà con freddezza. Jana spiegherà che Maria è una sua amica e che aveva bisogno di stare con lei. Petra, però, sarà impassibile: "Maria è stata licenziata".

Jana sarà senza parole e si sentirà profondamente in colpa per il grave accaduto. La ragazza andrà subito dalla sua amica per abbracciarla prima dell'addio. "Devo andare via al più presto", spiegherà Maria in lacrime a Jana che sarà molto dispiaciuta. La cameriera consolerà Jana che però riconoscerà le sue colpe: "Non riuscivo a stare sola". Maria piangerà insieme a lei, spiegandole che anche lei sente molto la sua mancanza.

La dichiarazione di Manuel alla famiglia

Nelle puntate in onda in Italia, Manuel ha detto alla famiglia che ama Jana e vuole sposarla. Le parole del marchesino hanno sconvolto la famiglia De Lujan, che non ha intenzione di accettare la relazione con la cameriera. Ciò che è accaduto a cena è arrivato anche ai piani bassi, perché Teresa ha assistito alla scena.

La cameriera ha raccontato ai suoi colleghi che Jana e Manuel sono innamorati. Maria è stata l'unica a non essere sorpresa, perché lei ha sempre saputo tutto di Jana. Le due ragazze sono migliori amiche da quando si sono conosciute e tra loro non ci sono mai stati segreti. Maria e Jana si sono sempre sostenute in ogni occasione e per questo separarsi è molto difficile per entrambe.