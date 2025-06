Cruz impedirà a Jana di lasciare La Promessa e revocherà l'ordine di Alonso nella puntata di mercoledì 11 giugno: "Non sei licenziata".

Le anticipazioni rivelano che la marchesa fermerà Jana sulla porta del palazzo e le chiederà di restare, anche se terrà a ribadire che si opporrà alla sua relazione con Manuel. Cruz spiegherà che Alonso è stato troppo impulsivo e se Jana andasse via Manuel penserebbe che hanno approfittato della sua assenza per liberarsi di lei.

Jana si rassegna al suo destino

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Alonso stupirà tutti licenziando Jana.

La decisione del marchese farà tremare la servitù, ma nessuno potrà opporsi al suo volere. Jana, in lacrime, preparerà la valigia per lasciare per sempre la tenuta, certa che per lei non ci sarà più posto. Maria starà accanto alla sua migliore amica e sarà furiosa con i marchesi che hanno dimostrato ancora una volta la loro prepotenza sui poveri. Jana chiederà a Maria di rispettare il volere di Cruz ed evitare altri guai: "Me lo aspettavo", ammetterà la cameriera, "I marchesi non potevano farmi restare dopo la dichiarazione di Manuel".

Jana spiegherà a Maria, Teresa e Vera che andrà a stare alla capanna di Ramona e affronterà con coraggio il suo destino. "Aspetterò che Manuel esca di prigione", dirà la ragazza con ottimismo. Nel frattempo, il marchesino, ignaro di tutto, leggerà le lettere d'amore di Jana in carcere e si farà forza grazie alle sue parole.

La mossa inaspettata di Cruz

Nella puntata de La Promessa in onda mercoledì 11 giugno, Jana saluterà i suoi amici e si preparerà a lasciare per sempre il palazzo. Sulla soglia, Romulo consegnerà a Jana la somma che le spetta e vi aggiungerà anche delle referenze, importanti per cercare un nuovo lavoro. Jana si volterà per andare via quando Cruz arriverà di corsa a fermarla. "Sono venuta a revocare l'ordine di mio marito", dirà la marchesa, "Non sei licenziata". Jana sarà sorpresa dalla decisione di Cruz che spiegherà a tutti che Alonso è stato troppo impulsivo: "Ma non vi illudete", aggiungerà. La marchesa terrà a ribadire che la situazione che Jana e Manuel hanno causato con la loro storia resta inaccettabile.

"Continuerò ad oppormi alla relazione", dirà, "Ma Jana resterà qui almeno fino a quando Manuel sarà detenuto. Cruz ammetterà di aver calcolato tutto e non vorrebbe mai che suo figlio pensasse che lei e Alonso abbiano approfittato della sua assenza per cacciare Jana.

Cruz sta pensando a come liberarsi di Jana senza perdere Manuel

Nelle puntate precedenti, Alonso ha offerto a Jana dei soldi per convincerla a lasciare La Promessa . La cameriera non ha accettato, ma qualche ora dopo ha trovato sul suo letto un sacchetto pieno di soldi. Jana ha preso il denaro e lo ha restituito a Cruz: "Non sono in vendita" . La marchesa ha rimproverato suo marito per aver agito senza interpellarla. Cruz ha spiegato ad Alonso che se Jana punta a sposare Manuel, quel denaro non avrebbe potuto certo pareggiare il titolo di marchesa. Sia Cruz che Alonso vogliono liberarsi di Jana e in questo sono uniti, ma la marchesa vorrebbe trovare un modo più sicuro e sottile per liberarsi della cameriera.