Manuel tornerà a La Promessa e riabbraccerà Jana, incurante di Alonso e Cruz che assisteranno alla scena con indignazione nella puntata di sabato 14 giugno.

Le anticipazioni rivelano che Cruz e Alonso avranno una discussione con Manuel perché gli chiederanno di essere discreto nelle manifestazioni d'affetto. Più tardi, Manuel saprà da Curro che suo padre ha provato a corrompere Jana e poi l'ha licenziata.

Alonso e Cruz irritati dall'amore di Jana e Manuel

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Romulo confesserà il suo delitto contro Gregorio e Manuel sarà scagionato.

Il marchesino potrà finalmente tornare a casa riabbracciare i suoi genitori. Cruz e Alonso saranno molto felici di rivedere il loro figlio, anche se nessuno di loro saprà ancora che è stato Gregorio a prendere il suo posto in cella. Il momento di armonia sarà interrotto dall'arrivo di Jana che catturerà tutta l'attenzione di Manuel. Il marchesino correrà incontro alla sua amata e la prenderà in braccio per la felicità di vederla.

Cruz e Alonso assisteranno indignati alla scena e andranno via. Manuel e Jana parleranno dei giorni trascorsi lontani, ma la cameriera eviterà di dire al marchesino che è stata trattata male dai suoi genitori. Il marchesino chiederà notizie di Romulo e Jana gli dirà che nessuno sa dov'è. La ragazza spiegherà a Manuel che ha il sospetto che Gregorio si sia costituito per liberarlo e questo farà incupire il marchesino.

Più tardi, Cruz e Alonso rivedranno Manuel e decideranno di essere molto chiari con lui. "Dovresti evitare manifestazione d'affetto con Jana", dirà Alonso. Cruz interverrà cercando di mitigare gli animi e spiegherà a Manuel che dovrà essere più discreto nella sua relazione con la cameriera.

Manuel apprenderà che Jana è stata licenziata da suo padre

Nella puntata de La Promessa di sabato 14 giugno, Manuel sarà furioso con i suoi genitori, ma Alonso e Cruz saranno fermi nella loro posizione. "Io amo Jana" ribadirà il marchesino che però non otterrà li benestare dei marchesi. "Tutto quello che ti chiediamo è di non manifestare in pubblico il tuo amore", chiarirà Cruz. Manuel avrà modo di abbracciare anche Curro che con lui sarà totalmente sincero.

Il signorino rivelerà a suo fratello che Jana non è stata trattata affatto bene da Alonso e Cruz che hanno cercato di ostacolarla in tutti i modi. "Alonso ha offerto dei soldi a Jana per sbarazzarsene", dirà Curro, "E quando lei non ha accettato l'ha anche licenziata".

Manuel non crederà alle sue orecchie quando Curro gli dirà che è stata Cruz a revocare l'ordine di Alonso e a chiedere a Jana di restare a La Promessa.

Cruz vuole liberarsi di Jana ma non vuole perdere Manuel

Nelle puntate precedenti, Cruz ha rimproverato Alonso per i suoi modi troppo avventati per liberarsi di Jana. La marchesa ha spiegato a suo marito che offrire dei soldi alla ragazza o mandarla via non è la soluzione. Il timore di Cruz è che Manuel possa scappare con Jana e per questo sta studiando un modo più sottile per liberarsi della ragazza.

Nel frattempo, Romulo ha annunciato che sarebbe andato via dal palazzo per un po' e ha promesso di risolvere il problema di Manuel, ingiustamente accusato per la morte di Gregorio. Il maggiordomo non ha detto a nessuno in quale modo avrebbe aiutato il marchesino.