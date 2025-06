Pelayo sorprenderà Catalina di fronte ai marchesi nella puntata de La Promessa di venerdì 20 giugno: "Aspettiamo un bambino".

Le anticipazioni rivelano che per rimediare alla scenata della sera precedente, Pelayo prenderà la mano di Catalina e si assumerà la paternità di suo figlio. Alonso sarà molto deluso per la gravidanza di sua figlia che non essendo sposata susciterà l'ennesimo scandalo.

Cruz e Alonso apprenderanno che Catalina è incinta

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Pelayo ubriaco irromperà a cena dai De Lujan per dire che Catalina è incinta.

Tutti resteranno senza parole dopo l'affermazione del conte e Catalina lo porterà via dalla sala da pranzo. I De Lujan non sapranno cosa pensare e considerando lo stato alterato di Pelayo Margarita proverà a ipotizzare che le sue affermazioni non siano vere. Cruz, invece, crederà al conte e temerà l'ennesimo scandalo per la sua famiglia. I marchesi lasceranno passare la notte, ma l'indomani pretenderanno una spiegazione da Catalina.

Cruz e Alonso manderanno Teresa a chiamare la ragazza e Pelayo per sentire cosa hanno da dire. "Volevo scusarmi per quello che è successo", esordirà Catalina, "Ma quello che ha detto Pelayo è vero, sono incinta". Alonso sarà profondamente deluso da sua figlia e Cruz non perderà occasione per ricordare a Catailna di non essere sposata. "Vi dirò tutta la verità", proseguirà timorosa Catalina, "Ci sono altri dettagli che dovete sapere".

Il marchese inizierà ad innervosirsi pensando a cos'altro potrebbe annunciare sua figlia.

La mossa inaspettata di Pelayo

Nella puntata de La Promessa di venerdì 20 giugno, Catalina sarà sul punto di rivelare ai marchesi che il figlio che aspetta è di Adriano. In quel momento arriverà Pelayo che inaspettatamente salverà la situazione. Per rimediare al grave errore della sera precedente, il conte prima di tutto si scuserà per la scenata a cena. Successivamente, Pelayo sorprenderà Catalina dichiarandosi il padre di suo figlio. "Aspettiamo un bambino", dirà il conte ai marchesi prendendo la mano della sua fidanzata. "Volevo approfittarne per chiedere perdono anche a te", dirà rivolgendosi a Catalina, "Per averti messa in imbarazzo ieri sera".

Catalina ha lasciato Pelayo a causa della sua indecisione

Nelle puntate precedenti, Pelayo ha chiesto a Catalina del tempo per decidere se accettare o meno di fare da padre al suo bambino in arrivo. La ragazza ha compreso le ragioni del conte e ha aspettato, ma l'inquietudine ha preso il sopravvento. Dopo giorni di silenzio da parte di Pelayo, Catalina è crollata e ha trovato in Simona una valida confidente. La cuoca ha assicurato alla ragazza che lei le sarebbe stata sempre accanto e l'ha esortata ad affrontare Pelayo. Simona ha consigliato a Catalina di essere più dura con il conte e di metterlo alle strette per ottenere quella risposta a lungo attesa. Di fronte alla pressione di Catalina, Pelayo ha chiesto ancora del tempo, dicendole che la situazione non era facile neanche per lui. A quel punto, stanca di aspettare, Catalina ha invitato Pelayo a fare le valigie e andare via.