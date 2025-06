Pelayo confesserà a Ricardo di non essere felice di fare da padre al bambino che Catalina aspetta: la confidenza arriverà nella puntata de La Promessa di mercoledì 25 giugno.

Le anticipazioni rivelano che Catalina e Pelayo brinderanno con la servitù per la gravidanza e le prossime nozze. Quando sarà da solo con il maggiordomo, però, il conte ammetterà di aver dei dubbi anche sui suoi sentimenti. Nel frattempo, Margarita assicurerà a Martina che nessuno le farà più male.

Martina impaurita dalle minacce di Ayala

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Martina sarà molto giù dopo le minacce di Ayala e Margarita noterà la tristezza di sua figlia.

La ragazza esiterà prima di parlare con sua madre, ma alla fine si lascerà andare. "Ho litigato con il tuo fidanzato", dirà, spiegando a Margarita che Ayala ha minacciato di farla finire in prigione. La donna sarà indignata, ma Martina la pregherà di non dire nulla al suo futuro marito. Margarita abbraccerà sua figlia e le assicurerà che nessuno potrà più farla soffrire.

Nel frattempo, Jana confesserà a Maria che non se la sente di partecipare alla festa dei domestici. La ragazza confiderà alla sua amica che la sua vita è molto difficile a causa della storia con Manuel. Maria proverà a sollevare il morale di Jana, ma non riuscirà a convincerla a partecipare alla festa. La servitù si riunirà in cucina e Lope stapperà una bottiglia in attesa dell'arrivo di Catalina e Pelayo, i quali saluteranno tutti per poi fare un annuncio molto importante.

"Diventeremo genitori", dirà Catalina che riceverà le congratulazioni dei domestici e dei cuochi. Catalina inviterà tutti a brindare con un vino speciale, acquistato dal marchese alla sua nascita.

Il brindisi di Catalina e Pelayo con la servitù

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 25 giugno, Catalina spiegherà che vuole provare il vino da servire alle sue nozze. Presto, però, tutti si accorgeranno che il vino non è più buono da bere e il brindisi si farà con un'altra bottiglia recuperata dalla cucina. Petra non sarà presente alla festa e spiegherà a Santos che non ha senso brindare per un figlio fuori dal matrimonio, perché è un peccato. Dopo il brindisi, Pelayo andrà a parlare con Ricardo: gli confesserà di non essere felice.

"Quando c'è una gravidanza fuori dal matrimonio si sta in silenzio e non si brinda come ha fatto Catalina", dirà Pelayo. "Dovrei essere felice con il figlio di un altro? Non sono felice". Il conte spiegherà a Ricardo di essersi assunto la paternità del bambino in arrivo solo per salvare le apparenze, ma in realtà non accetterà mai questa situazione. "Lo faccio anche per Catalina", aggiungerà Pelayo a Ricardo che riconoscerà un gesto di grande amore nel ragazzo. Il conte, però, ammetterà di non essere più neanche certo dei suoi sentimenti.

Il cambiamento di Pelayo

Nelle puntate precedenti, Catalina ha messo alle strette Pelayo, chiedendogli di fare una scelta: o restare con lei e con suo figlio oppure andare via.

Il conte ha chiesto altro tempo e la ragazza lo ha mandato via dal palazzo. La storia tra i due sembrava finita tanto che, prima di andare via, Pelayo ha interrotto la cena dei marchesi e in preda all'alcool ha detto a tutti che Catalina era incinta. il giorno dopo, pentito per aver messo in imbarazzo la ragazza con la sua famiglia, Pelayo è tornato sui suoi passi, dichiarando di essere il padre del bambino. I marchesi hanno avuto una reazione furiosa, ma alla fine hanno pensato che un matrimonio veloce avrebbe salvato tutti dallo scandalo.