Curro sarà furioso quando scoprirà che Julia ha parlato con Jana del fatto che sono fratelli nella puntata de La Promessa di martedì 2 luglio.

Le anticipazioni rivelano che la situazione di Romulo in carcere sarà sempre più difficile: l'uomo continuerà a tossire e avrà problemi respiratori. Nel frattempo, Lorenzo metterà alle strette la duchessa e sarà molto sospettoso delle sue visite frequenti al palazzo. Infine, Santos affiderà a Petra il compito di chiedere aiuto alla marchesa per scoprire la verità su sua madre.

Romulo sempre più tormentato in carcere

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro non potrà perdonare Julia per aver rivelato il suo segreto a Martina. Il signorino farà presente alla sua amica che le aveva detto di non dire a nessuno che Jana è sua sorella e le confesserà di aver perso fiducia in lei. Julia sarà dispiaciuta, ma ricorderà a Curro che la sua versione non sta in piedi.

"Martina mi ha detto che Lorenzo era in guerra e quindi non può essere il padre di Jana", dirà ipotizzando che tra Curro e la cameriera ci sia una storia d'amore. Julia, inoltre, dirà a Curro che anche Jana le ha confermato che non è sua sorella. A quel punto il ragazzo andrà su tutte le furie per la mancanza di rispetto che Julia ha avuto nei suoi confronti e la lascerà da sola senza dirle neanche una parola.

Nel frattempo, Romulo ripenserà al suo colloquio con Pia e ripercorrerà la sua confessione del delitto di Gregorio. L'uomo sarà molto provato e starà male anche a causa della tosse, tanto che comunicherà alle guardie che rifiuta la visita di quel giorno e rinuncerà anche a mangiare.

Santos accetterà l'aiuto di Petra per scoprire la verità su sua madre

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 2 luglio, la duchessa di Carril tornerà al palazzo e Lorenzo inizierà ad indagare sulle visite della donna. Il capitano de La Mata all'inizio fingerà di essere interessato al libro di ricette che la madre di Vera sta scrivendo, ma poi sarà sincero. "Non credo che tu venga qui per le ricette", dirà senza giri di parole Lorenzo che però sarà molto lontano dalla verità.

L'uomo infatti si dirà convinto che le visite della duchessa siano per conto di suo marito, don Gonzalo, che ha degli affari poco trasparenti. Amalia negherà le ipotesi di don Lorenzo e fingerà anche di non sapere degli illeciti di suo marito. Nel frattempo, Santos accetterà la proposta di Petra e deciderà di coinvolgere la marchesa per conoscere la verità su sua madre.

Lope e Vera sono tornati insieme grazie alla duchessa

Nelle puntate precedenti, Lope ha chiesto alla madre di Vera un aiuto per riconquistare la sua ragazza. Amalia, in un primo momento, ha rifiutato ma poi si è commossa di fronte all'amore di Lope. La duchessa ha capito che i sentimenti del ragazzo sono sinceri e ha anche capito che se Vera lasciasse La Promessa la perderebbe.

La donna ha parlato con sua figlie ed è riuscita a convincerla a non lasciarsi scappare una storia d'amore così importante. Grazie a sua madre, Vera è tornata con Lope e l'amore ha trionfato. Le visite della duchessa, sempre più frequenti, hanno acceso la curiosità di Lorenzo che vuole scoprire il motivo che spinge la donna a casa De Lujan.