Le anticipazioni de La Promessa annunciano nuovi segreti destinati a venire alla luce. Nelle puntate in onda da lunedì 9 a domenica 15 giugno su Rete 4, Vera confesserà a Simona e Candela di essere la figlia della duchessa De Carril. Nel frattempo, Manuel farà visita a Romulo in caserma, notando i maltrattamenti subiti dal maggiordomo. Ci sarà poi spazio anche per le vicende di Martina, che rimarrà turbata quando verrà a sapere che Jana e Curro sono fratelli.

Le cuoche de La Promessa scoprono le origini di Vera

Il segreto di Vera verrà svelato da lei stessa alle cuoche de La Promessa.

Simona e Candela scopriranno direttamente dalla loro collega, le sue origini nobili: è la figlia della duchessa De Carril. Tale rivelazione provocherà tensioni tra i domestici, soprattutto dopo che Lope verrà indicato come la fonte della notizia. Questo non sarà l’unico segreto a venire alla luce, poiché anche Martina verrà a sapere da Julia del legame di sangue che unisce Curro a Jana. Martina sarà sconvolta nell’apprendere che il suo ex fidanzato è il fratello di Jana, faticando ad accettare la verità. Margarita, invece, inizierà ad avere dubbi sul suo imminente matrimonio con il conte Ignacio De Ayala.

Manuel apprende che Romulo subisce maltrattamenti

Nel frattempo, Manuel andrà a trovare Romulo in caserma, rendendosi conto dei maltrattamenti subiti dal maggiordomo.

Al contempo, il sergente Emilio Burdina riterrà le prove contro Romulo sufficienti per incriminarlo per l’omicidio di Gregorio. Tornando alle vicende all’interno del palazzo de La Promessa, Ricardo proverà a convincere Alonso a reintegrare Pia alla tenuta, ma senza successo. Manuel, inoltre, dichiarerà ai marchesi l’intenzione di sposare Jana e di trasferirla al piano nobile, scatenando la furia di Alonso e Cruz. Ci sarà poi spazio anche per le vicende di Santos, che indagherà sul proprio passato, scoprendo che a Masegoso nessuno conosce i suoi genitori. Grazie all’aiuto di Petra, Santos verrà a sapere che Ricardo gli ha sempre mentito.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Manuel ha presentato Jana come la sua fidanzata

Nelle precedenti puntate de La Promessa, andate in onda su Rete 4, Manuel e Jana non sono riusciti a sposarsi in segreto, poiché Cruz ha scoperto le loro intenzioni e ha chiesto a Padre Samuel di non celebrare il matrimonio. L’erede del marchesato, però, non ha perso le speranze di coronare il suo sogno d’amore con la fidanzata, presentandola ai familiari durante una cena di famiglia. Alonso e Cruz si sono opposti alla storia d’amore del figlio, mentre Catalina ha sostenuto il fratello, così come Curro, già al corrente della relazione. La servitù, invece, è rimasta sorpresa dalla relazione segreta tra Manuel e Jana.

In particolare, Simona e Candela hanno voluto sapere direttamente da Jana i dettagli e quando fosse iniziata la storia d'amore. Ricardo, invece, è rimasto sorpreso ed è subito andato a chiarirsi con Rumulo, sospettando che quest’ultimo ne fosse al corrente. Il maggiordomo ha quindi confessato al collega di aver scoperto soltanto di recente che la cameriera e il figlio dei marchesi stavano insieme. Per il conte Pelayo, intanto, le cose non sono andate come sperato, poiché ha scoperto che Catalina è incinta, ma non è lui il padre: la ragazza ha infatti avuto un flirt con Adriano.