Petra rimprovererà Ricardo dopo aver scoperto che ha mentito a Santos nella puntata de La Promessa di martedì 10 giugno: "Santos ha il diritto di sapere la verità su sua madre".

Le anticipazioni rivelano che Romulo difenderà Ricardo, spiegando di essere stato lui a sbagliarsi sulla malattia della madre di Santos, ma non convincerà Petra. Nel frattempo, Catalina aprirà il suo cuore a Simona e le confiderà di essere incinta di un altro uomo, e per questo è in crisi con Pelayo.

Il ritorno di Pia a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro consolerà Jana, che sarà giù per la lontananza da Manuel.

Il signorino abbraccerà la sorella e le assicurerà che presto tutto si risolverà. Curro, inoltre, spiegherà a Jana che Julia sospetta di loro perché probabilmente ha visto un abbraccio. Il ragazzo racconterà che Julia sta facendo domande sul loro conto a Martina e forse sospetta una relazione. "Non può scoprire che siamo fratelli", dirà Jana a Curro, invitandolo a risolvere quanto prima questa situazione.

Nel frattempo, Pia, dopo aver salutato i suoi amici, dirà a Romulo che andrà a stare un po' da Beni per restare accanto al suo Dieguito. Il maggiordomo assicurerà all'amica che parlerà quanto prima con i marchesi del suo eventuale ritorno al lavoro. Pia comprenderà che per Cruz e Alonso è un periodo difficile visto che Manuel è in prigione e si sentirà anche responsabile di questo.

Sarà un giorno importante anche per Catalina, che si aprirà con Simona e le confiderà il suo segreto.

La confessione di Catalina a Simona

Nella puntata de La Promessa di martedì 10 giugno, Catalina abbraccerà Simona e scoppierà a piangere. La cuoca le chiederà cosa sia successo tra lei e Pelayo e perché soffre così tanto. "Lo hai perdonato e lui non ti merita", dirà Simona a Catalina, che le spiegherà che dietro il comportamento del suo fidanzato c'è un motivo serio. "Sono incinta", dirà la ragazza, "E il bambino non è di Pelayo". Simona sarà sconvolta, ma non giudicherà Catalina. Nel frattempo, Petra andrà da Ricardo e gli chiederà di non accettare Pia al servizio se dovesse chiedere di tornare.

Il maggiordomo, ancora arrabbiato con la ex governante, sarà in seria difficoltà e chiederà a Petra di non intromettersi in fatti che non la riguardano. A quel punto, la governante andrà su tutte le furie e ricorderà a Ricardo che ha mentito con Santos sulla malattia di sua madre. "Santos ha il diritto di sapere la verità su sua madre", dirà Petra alzando i toni. In quel momento, arriverà Romulo a calmare gli animi. Il maggiordomo spiegherà a Petra di essere stato lui a sbagliarsi, confondendo la tubercolosi con l'appendicite. Tuttavia, Petra non crederà a Romulo e intimerà a Ricardo di essere sincero con suo figlio, perché ha il diritto di sapere cos'è successo alla sua mamma.

Petra e Santos si sostengono a vicenda

Petra tiene molto a Santos, perché gli ricorda Feliciano, il figlio che ha perso a causa di una grave infezione. Tra la governante e il giovane valletto è nata una profonda amicizia e si sostengono a vicenda. Santos ha perso la madre quando era un bambino e non va d'accordo con suo padre Ricardo. A La Promessa, Santos non è benvoluto dai suoi colleghi, anche a causa del suo pessimo carattere. Petra è l'unica che lo difende e con cui si confida. Quando Santos ha sentito da Romulo che Ricardo aveva dato una versione diversa sulla morte di sua madre, è andato subito a raccontare tutto a Petra. Subito dopo, il ragazzo è andato da Ricardo: "Mia madre non aveva la tubercolosi", gli ha urlato, ricordandogli che a Romulo aveva detto che la donna aveva contratto l'appendicite. La reazione di Ricardo alle accuse di suo figlio è stata eloquente, perché la sua agitazione ha fatto pensare che gli stia nascondendo qualcosa di molto importante.