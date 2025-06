Nelle prossime puntate de La Promessa, Pia si prenderà una bella rivincita su Petra, poiché Cruz la assumerà come cameriera personale.

Le anticipazioni rivelano che Petra farà di tutto per ostacolare Pia al suo ritorno, ma Cruz si farà avanti con una proposta che deluderà la governante. "Ti voglio come cameriera personale".

Pia e Romulo resteranno uniti

Le anticipazioni de La Promessa si soffermano su Pia, che nelle prossime puntate tornerà protagonista, prendendosi una bella rivincita. In un primo momento, Cruz sarà furiosa per il fatto che lei le abbia nascosto il suo piano condividendolo solo con Alonso e Romulo.

La marchesa farà pagare a caro prezzo questa mancanza, tanto che inizialmente non accetterà che la donna torni a lavorare a La Promessa. La decisione di Cruz avrà conseguenze importanti, perché Romulo non se la sentirà di continuare a restare al palazzo senza Pia. Per solidarietà, quindi, il maggiordomo darà le sue dimissioni e preferirà seguire Pia. Quest'ultima prenderà in pugno la situazione e chiederà di tornare a lavorare come cameriera e non più come sguattera.

La proposta di Cruz che deluderà Petra

Nelle prossime puntate de La Promessa, Petra farà di tutto per ostacolare Pia dopo il suo ritorno. La governante non potrà sopportare la presenza della sua rivale, soprattutto dopo aver saputo che ha inscenato la sua morte alle spalle della marchesa.

Appena ne avrà occasione, Petra proverà a parlare con Cruz dicendole che non c'è da fidarsi di Pia, visto che le ha mentito per così tanto tempo. La reazione della marchesa, però, sarà inaspettata e lontanissima dalle aspettative di Petra. Appena arriverà Pia, infatti, Cruz la lascerà senza parole con una proposta che non potrà rifiutare: "Ti voglio come cameriera personale".

La governante seppur delusa e irritata, non potrà fare altro che accettare la decisione.

L'ennesima bugia di Alonso ha fatto infuriare Cruz

Nelle puntate in onda in Italia, Cruz ha appena saputo che Pia è viva. La marchesa ha appreso la notizia nel peggiore dei modi: è stato Manuel a dirglielo quando è andata a trovarlo in carcere.

Il marchesino ha dovuto spiegare a sua madre il motivo per cui è stato arrestato per l'omicidio di Gregorio e quindi ha ammesso che voleva proteggere Pia che è ancora viva. Cruz è andata su tutte le furie, soprattutto con Alonso che non l'ha messa al corrente del piano di Pia e le ha mentito per l'ennesima volta. I marchesi stanno affrontando una fase molto delicata, perché Cruz ha lasciato Alonso dopo aver saputo del suo tradimento con Maria Antonia. Il marchese sta facendo di tutto per recuperare il rapporto con sua moglie, ma dopo l'ennesima bugia sarà sempre più difficile ricucire il rapporto.