Le trame delle puntate spagnole de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, rivelano che Julia informerà José Juan di non voler più sposare Curro, perché lui è perdutamente innamorato di Martina. Il giovane prenderà molto male la decisione della cognata e organizzerà un piano per porre fine alla vita della figlia di Margarita. José Juan vorrà far provare a Curro lo stesso dolore che Julia ha vissuto con la morte di Paco.

Julia non ha intenzione di sposare Curro

José Juan esigerà che Curro diventi il marito di Julia, ritenendolo il responsabile della morte di suo fratello Paco, avvenuta in guerra.

Il giovane arriverà a stringere un'alleanza con Lorenzo, affinché la cerimonia vada in porto. Julia acconsentirà al piano fin quando non scoprirà che anche José Juan otterrà dei benefici economici per la sua famiglia. La giovane si ribellerà all'uomo, facendogli presente che non intende più sposare Curro perché non vuole rimanere intrappolata in un'unione senza amore.

Durante il litigio, Julia si lascerà scappare che Curro non potrà mai amarla perché innamorato perdutamente di Martina. José Juan avrà così un confronto con Lorenzo, il quale non crederà che i due cugini abbiano una tresca. Il capitano De La Mata consiglierà al giovane di uccidere Curro per vendicare la morte di Paco.

José Juan prova a sparare a Martina ma viene fermato da Julia

José Juan eseguirà il suggerimento di Lorenzo solo in parte, rivolgendo la sua ira nei confronti di Martina. L'uomo vorrà porre fine alla vita della ragazza per far sentire a Curro cos'ha provato Julia quando ha perso Paco. José Juan irromperà a La Promessa e cercherà di sparare a Martina, che si troverà insieme a Catalina nei giardini. Il piano verrà sventato dall'intervento di Julia, che impedirà al cognato di uccidere Martina. José Juan si fingerà pentito del gesto per evitare di essere denunciato alla Guardia Civil, ma non verrà creduto da Julia, la quale racconterà tutto a Curro, che apparirà desideroso di vendetta.

Margarita ha indagato sul passato di Ayala

Negli appuntamenti de La Promessa andati in onda a fine giugno su Rete 4, Vera ha deciso di licenziarsi dopo che Lope ha rivelato a Simona e Candela la verità sulle sue origini. Il cuoco ha cercato di conquistare il perdono della domestica per impedirle di abbandonare il suo posto alla tenuta. Tuttavia, Vera non ha ascoltato Lope, dando inizio a una pesante crisi.

Intanto, Margarita ha continuato a indagare sul passato di Ayala, sospettando che abbia alcuni scheletri nell'armadio. La donna non è apparsa più convinta di contrarre matrimonio col conte.

Infine, Catalina ha rischiato la rovina quando Pelayo ha rivelato ad Alonso e Cruz che attende un bambino.