Nelle puntate della soap Tv La Promessa, in onda nelle prossime settimane su Rete 4, Manuel e Jana diventeranno marito e moglie, coronando così il loro sogno d'amore. Gli sposi saranno immensamente felici: Manuel, in particolare, non perderà occasione per elogiare la sua amata dinanzi a tutti gli invitati, rivelando loro di essersi innamorato di lei sin dal primo momento in cui l'ha vista e di come Jana sia la luce della sua vita.

Il discorso di Manuel alle nozze: 'Mia moglie Jana é la luce della mia vita'

A La Promessa, arriverà il giorno tanto atteso delle nozze di Manuel e Jana.

Gli sposi non nasconderanno il loro nervosismo, avendo il timore che qualcosa possa andare storto. Nonostante il precedente tentativo di Cruz di far saltare le nozze, alla fine la cerimonia si svolgerà senza alcun intoppo. Jana arriverà in chiesa accompagnata da Lorenzo: Manuel faticherà a trattenere l'emozione non appena la vedrà percorrere la navata della chiesa.

I due pronunceranno il fatidico 'sì lo voglio' e diventeranno finalmente marito e moglie. All'uscita dalla chiesa, gli sposi saluteranno gli invitati. Manuel coglierà l'occasione per regalare un'ulteriore dichiarazione d'amore pubblica alla sua amata Jana. Parlando con gli invitati, infatti, dirà loro: 'Mia moglie Jana è stata la luce della mia vita dal primo momento in cui l'ho incontrata.

Da quel giorno, per me, il mondo non è più lo stesso senza di lei. Benedetto quel giorno perché ha cambiato tutto"

Cruz umilia Jana il giorno delle nozze: 'Sarai sempre una sguattera'

Manuel continerà a parlare della neo consorte, esternando tutto l'amore che prova per lei per lei: 'Tutto ciò che so è che l'ho amata da allora. Sono innamorato!". Poi, concluderà dicendo: "In questo momento, sono l'uomo più felice del mondo'. Cruz storcerà il naso ascoltando queste parole ma dovrà rassegnarsi al destino. Approfittando di un momento di distrazione di Manuel, si avvicinerà a Jana. Non perderà l'occasione di umiliarla con parole sprezzanti: 'Sarai sempre una sguattera per me. Hai umiliato la mia famiglia nel modo peggiore.

Ti odio, non sai quanto'. Jana si farà scivolare addosso l'odio di Cruz, forte dell'amore che Manuel prova per lei. I novelli sposi, dopo il ricevimento, si appresteranno a passare la loro prima notte di nozze insieme.

La Promessa continua la sua programmazione

La Promessa dovrebbe continuare ad andare in onda senza interruzioni per tutta l'estate, anche se, al momento non vi sono ancora conferme ufficiali al riguardo. La soap spagnola, che occupa la fascia pre serale di Rete 4, continua ad ottenere ascolti più che soddisfacenti con uno share medio del 5%. Numeri simili a quelli fatti registrare da un'altra soap di successo come Tempesta d'amore, in onda al mattino, su Rete 4.