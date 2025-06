Le trame delle puntate spagnole de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, rivelano che Martina schiaffeggerà Pelayo quando lo sorprenderà a spiare i movimenti di Catalina (Carmen Asecas) nei giardini della tenuta. La donna rimprovererà il conte di Anil per aver lasciato Catalina poco prima delle nozze, invitandolo a comportarsi in modo più maturo.

Pelayo lascia Catalina prima delle nozze

Pelayo non vorrà assumersi la paternità del bambino che Catalina aspetta da Adriano, così chiederà a Ricardo di far recapitare un biglietto d'addio alla marchesina, che scoprirà di essere stata abbandonata a poche ore dalle nozze.

Nonostante questo, Catalina impedirà ad Alonso e Manuel (Arturo Garcia Sancho) di recarsi da Pelayo per chiedergli una spiegazione del suo gesto, non volendo che la verità sulla sua gravidanza diventi di dominio pubblico. Nel frattempo, Cruz (Eva Martin) pretenderà che la figliastra si nasconda in convento fino alla nascita del figlio e pretenderà che poi lo abbandoni.

Catalina respingerà con fermezza l'idea della matrigna, chiedendole di non intromettersi nei suoi affari.

Martina schiaffeggia Pelayo dopo averlo sorpreso a spiare la cugina

Col passare del tempo, la marchesina inizierà a pensare che Alonso potrebbe costringerla a sposare un altro uomo per coprire la fuga di Pelayo. Sarà qui che il conte ricomparirà nei dintorni de La Promessa e spierà i movimenti di Catalina.

Il giovane verrà scoperto da Martina, che lo schiaffeggerà per aver lasciato la cugina prima delle nozze. Durante il confronto, la ragazza rimprovererà Pelayo, invitandolo a comportarsi in maniera più adulta invece di scappare dalle sue responsabilità. Il conte di Anil si mostrerà pentito per il gesto impulsivo, anche se vorrà gestire la situazione in un altro modo: su consiglio di Martina, prenderà le distanze da Catalina per non procurarle altro dolore, anche se un confronto chiarificatore non tarderà ad avvenire.

Ayala ha fissato la data del suo matrimonio con Margarita

Nelle puntate de La Promessa andate in onda a giugno su Rete 4, Manuel si è recato in carcere da Romulo Baeza e si è reso conto che le condizioni in cui è tenuto sono molto dure.

L'erede del marchesato è apparso deciso a trovare una soluzione per aiutare il maggiordomo a tornare in libertà. Manuel ha messo al corrente della cosa Jana (Ana Garcés) e ha approfittato dell’occasione per invitarla a una festa con i suoi amici.

Ignacio Ayala, invece, ha fissato la data del suo matrimonio con Margarita, mentre Ricardo Pellicer ha rimproverato Petra di non aver fatto il suo dovere.

Pia ha espresso la volontà di tornare a lavorare alla tenuta, suscitando il malcontento di Petra e Cruz.