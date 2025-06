Le anticipazioni della serie televisiva Ritorno a Las Sabinas annunciano la luna di miele e un amore non ricambiato. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 16 a venerdì 20 giugno alle 16 su Rai 1, Miguel ed Esther partiranno per New York per trascorrere qualche giorno dopo il matrimonio. Nel frattempo, Paca sarà sempre più attratta da Paloma, al punto da arrivare a baciarla: quest’ultima, però, non ricambierà i sentimenti, facendo nascere alcune tensioni. Gracia, nel frattempo, riceverà una chiamata da un creditore di suo marito.

Miguel ed Esther vanno in luna di miele a New York: anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas

Miguel ed Esther si prepareranno a trascorrere la luna di miele a New York. Per Gracia, invece, arriverà il momento di fare nuovamente i conti con i debiti lasciati da Anton. La donna, infatti, riceverà una telefonata da parte di un creditore di suo marito. Ci sarà poi spazio per le vicende di Paca, che recentemente, attraverso un flashback, si è scoperto avere avuto una storia d’amore con la madre delle sorelle Molina.

La vicinanza fra la spietata imprenditrice e la figlia della sua ex amante, Paloma, farà riaffiorare alcuni ricordi che la spingeranno a provare una forte attrazione per Paloma.

Paca sempre più attratta da Paloma

Nel frattempo, Paca non riuscirà più a frenare la sua attrazione per Paloma, decidendo quindi di invitarla a cena. Paloma, però, sarà sincera con la corteggiatrice, mettendo subito in chiaro le cose.

Per Gracia, invece, sarà il momento di affrontare nuovamente problemi causati da Anton, poiché riceverà una chiamata infausta riguardante proprio il consorte. Miguel ed Esther, intanto, torneranno dalla luna di miele, ma dovranno affrontare alcuni problemi di coppia in quanto la dottoressa preferirà non prendere in considerazione l’idea di avere un figlio. Paloma, poi, subirà la vendetta di Paca dopo averla rifiutata. La sorella di Gracia confesserà a Esther di non lavorare più con sua madre, poiché quest’ultima l’ha baciata. Ci sarà poi spazio anche per le vicende sentimentali di Lucas e Lucia: fra i due sboccerà l’amore.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Paca ha rivisto in Paloma la sua ex amante

Nelle precedenti puntate di Ritorno a Las Sabinas andate in onda su Rai 1, Paca ha messo i bastoni fra le ruote a Gracia, costringendola a lasciare Miguel, in modo da farlo tornare insieme a sua figlia Esther. L’imprenditrice, infatti, ha minacciato la donna, dichiarandosi pronta a denunciare Miguel per l’omicidio di suo padre, avvenuto anni prima. Intanto, Paca ha iniziato ad avvalersi della collaborazione lavorativa di Paloma, notando in lei una somiglianza con sua madre, che si è scoperto essere stata la sua ex amante in gioventù. Nel frattempo, Esther ha perdonato il suo compagno per il tradimento avvenuto pochi giorni prima delle nozze ed è stata disposta a sposarlo.