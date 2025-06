Nelle puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4 dal 30 giugno al 4 luglio, Helene riuscirà a bloccare la vendita del Furstenhof. L'hotel sarà salvo, mentre Markus finirà nei guai: Katja riuscirà a scoprire tutti i suoi intrighi volti a danneggiare l'albergo e deciderà di lasciarlo, non volendo più avere nulla a che fare con un uomo del genere. Aria di crisi anche tra Vincent e Ana, dopo che il veterinario assisterà a un bacio tra la sua fidanzata e Philipp.

Il Furstenhof è salvo grazie a Helene, Markus scoperto

Grazie all'intervento di Helene, che riuscirà a scoprire il prezioso murale di Anton Hagen, il Furstenhof sarà salvo e non verrà venduto agli americani.

Il piano di Markus andrà in fumo, ma Christoph non potrà agire per vie legali contro di lui perché non avrà prove. Successivamente, Katja riuscirà a scoprire la verità e registrerà la confessione di Markus, consegnando poi il file audio a Christoph. Philipp vorrà entrare in possesso della lettera che il tribunale ha inviato ad Ana, informandola di essere stata menzionata nel testamento di Wilma.

Il giovane si introdurrà di notte nell'appartamento di Ana, ma verrà colto sul fatto proprio dalla ragazza. Lui inventerà una scusa e lei gli crederà. Alexandra e Christoph penseranno di risolvere i problemi economici dell'hotel vendendo all'asta il prezioso affresco di Anton Hagen.

Katja lascia Markus, Vincent vede il bacio tra Philipp e Ana: anticipazioni dal 30/06 al 4/07

Katja romperà ogni rapporto con Markus dopo aver scoperto tutti i sotterfugi messi in atto dall'uomo per cercare di vendere l'hotel. Anche Vincent prenderà le distanze dal padre, mentre Werner tornerà in città, felice per il salvataggio del Furstenhof. Katja si rammaricherà con Werner per non averlo ascoltato su Markus. Caspar, invece, sogna di diventare cuoco e Greta e Yvonne gli proporranno di fare l'apprendistato nelle cucine del Furstenhof. Tra Ana e Vincent continueranno le discussioni e Philipp cercherà di approfittarne, invitando la ragazza a giocare a badminton. I due, sorpresi dal maltempo, si rifugeranno nelle scuderie e Philipp coglierà la palla al balzo per baciarla.

Ana si ritrarrà subito, ma non sa che la scena è stata vista da lontano anche da Vincent. Il veterinario sarà sconvolto e spererà che la fidanzata gli racconti l'accaduto una volta tornata a casa. Cosi non sarà, visto che Ana gli nasconderà il bacio con Philipp e a questo punto, Vincent si renderà conto di non aver più fiducia in lei.

Tempesta d'amore si conferma una delle soap più viste di Rete 4

Tempesta d'amore appassiona il pubblico italiano da quasi 25 anni e ancora oggi è una delle soap più viste del palinsesto di Rete 4. Attualmente va in onda nella fascia mattutina che va dalle 10:45 alle 11:55 e riesce a ottenere una media del 5-5,5% di share. Lo sceneggiato tedesco non sembra risentire né del passare del tempo né dei continui cambi di collocazione oraria.

L'ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto lo scorso 26 maggio: da tale data, l'orario di inizio di Tempesta d'amore è slittato dalle 9:45 alle 10:45, per lasciare spazio alle puntate in replica di Endless Love.