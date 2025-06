Il nuovo debutto su Canale 5 di Temptation Island è previsto per giovedì 3 luglio. Tante le novità in serbo, tra cui la location. Il viaggio nei sentimenti delle coppie a differenza degli scorsi anni, non si svolgerà in Sardegna, ma in Calabria, in un nuovo resort situato in riva al mare. Nessun dubbio su quel che concerne la conduzione, sarà ancora Filippo Bisciglia a guidare le coppie protagoniste.

Temptation Island cambia location: la nuova edizione si terrà in Calabria

Dopo ben undici edizioni svolte in Sardegna, Temptation Island si appresta a cambiare location.

L'Is Morus Relais che per anni è stato un punto di riferimento del programma è stato venduto, pertanto la produzione ha deciso di spostarsi in Calabria. Ad ospitare le coppie in occasione della quattordicesima edizione sarà il Calalandrusa Beach & Nature Resort. Una location suggestiva, in cui non mancano le aree relax, come: piscine, solarium e ristoranti.

Un luogo incantevole dove fidanzati e fidanzate, ma anche tentatori e tentatrici alloggeranno per tre settimane (21 giorni).

Le regole del format non cambieranno, al termine delle tre settimane trascorse nel villaggio, fidanzati e fidanzate avranno modo di rivedersi davanti al falò per un confronto definitivo, utile a capire se uscire dal resort insieme oppure separati.

Da capire se verrà mandata in onda anche una puntata speciale, per dare ai telespettatori la possibilità di scoprire se la decisione presa al falò dai protagonisti è rimasta la stessa anche un mese dopo.

Le riprese delle nuove puntate sono già iniziate

Le riprese delle nuove puntate del docu-reality dei sentimenti hanno preso il via proprio in questi giorni. Riguardo alle coppie partecipanti non si sa ancora nulla, con ogni probabilità verranno svelate nei prossimi giorni attraverso i canali social di Temptation Island. Al momento non è trapelato nulla neppure riguardo all'identità dei tentatori e delle tentatrici. L'attesa di conoscere i nuovi protagonisti del programma condotto da Filippo Bisciglia aumenta la curiosità in vista dell'imminente debutto.

Dati Auditel della scorsa edizione di Temptation Island

La scorsa edizione di Temptation Island è stata un successo dal punto di vista dei dati Auditel. Il docu-reality di Canale 5 ha tenuto incollati alla Tv una media di 3.183.000 telespettatori, registrando uno share del 22,32%. Mediaset pertanto ha deciso di confermare saldamente il programma incentrato sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Non si esclude che alla nuova edizione di Temptation possano partecipare anche alcune coppie provenienti da Uomini e Donne o dal Grande Fratello.