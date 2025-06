Da settimane, i fan di Temptation Island si chiedono se nel cast della nuova edizione ci sarà qualche volto noto, e il 4 giugno è trapelata un'indiscrezione che potrebbe rispondere a questa domanda. Secondo il sito Lollo Magazine, tra i single della stagione del reality che debutterà in televisione il 3 luglio ci sarebbe Francesco Farina, uno dei corteggiatori di Martina De Ioannon a Uomini e donne.

Il nome del primo possibile tentatore conosciuto

Ancora non è chiaro se le registrazioni dell'edizione 2025 di Temptation Island sono iniziate oppure no, ma sul web sta circolando il nome di un ragazzo che potrebbe essere nel gruppo dei single di quest'anno.

Secondo quanto si legge in rete, uno dei tentatori di questa stagione potrebbe essere Francesco, conosciuto dal pubblico di Canale 5 come ex corteggiatore di Martina a Uomini e donne.

Il giovane ha frequentato la tronista per poche settimane: dopo alcune esterne, lei ha preferito concentrarsi esclusivamente su Ciro e Gianmarco.

La redazione del dating show, che più o meno è la stessa del reality estivo, potrebbe aver deciso di dargli un'altra possibilità, visto com'è andata la conoscenza con Martina pochi mesi fa.

Quest'indiscrezione è da prendere con le pinze, perché non ci sono ancora prove che la possano confermare.

L'incidente a Guardavalle Marina

Il 4 giugno, però, sul web si sta parlando molto di quello che è successo a largo di Guardavalle Marina (Catanzaro) in mattinata.

Secondo la ricostruzione che è stata fatta da siti locali, il veliero della produzione di Temptation Island è affondato, presumibilmente dopo aver urtato un relitto.

In rete sta circolando una foto che conferma il parziale inabissamento del caicco che trasporta le coppie del cast dal mare alla spiaggia, ma le dinamiche dell'incidente devono ancora essere chiarite.

temptation island che inizia con la barca della produzione che affonda, le premesse per una grande edizione ci sono tutte pic.twitter.com/smAVCQjn8J — Paola. (@Iperborea_) June 4, 2025

I commenti degli utenti di X

La notizia dell'affondamento dell'imbarcazione che viene usata dalla produzione di Temptation Island ha fatto il giro del web in poche ore.

"Temptation inizia con la barca che affonda, le premesse per una grande edizione ci sono tutte", "Io non riesco a smettere di ridere", "Per fortuna non ci sono feriti", "Sto volando", "Ma si sa qualcosa sulle coppie?", "Questo programma non ha senso", si legge su X nelle ore immediatamente successive alla diffusione della notizia dell'incidente che c'è stato in Calabria, per la precisione di fronte al resort che ospiterà le coppie, i tentatori e tutto lo staff del programma.

Attualmente la messa in onda della prima puntata è prevista per giovedì 3 luglio, ma non si escludono eventuali slittamenti per quello che è successo in queste ore.