Nuovi colpi di scena sono in arrivo nei prossimi episodi di Tradimento. Uno di questi riguarderà una new entry, Dundar, un giovane imprenditore che potrebbe essere il figlio biologico di Guzide e Tarik. Questi ultimi, infatti, continueranno le ricerche del figlio scambiato alla nascita con Oylum e si imbatteranno nel carismatico Terzioglu.

Anticipazioni Tradimento: Guzide e Tarik conoscono Dundar

Nei prossimi episodi della seconda stagione di Tradimento, nonostante consideri Oylum sua figlia, Guzide continuerà a cercare il secondogenito biologico, scambiato con la ragazza alla nascita.

Dalle sue ricerche, la donna scoprirà che tra i nascituri partoriti lo stesso giorno di Oylum ci sarà anche un certo Dundar Terzioglu. Perciò, mossa dal desiderio di conoscere finalmente l'identità del figlio perduto, partirà per incontrare il ricco imprenditore. La accompagnerà l'ex marito Tarik, anch'egli desideroso di conoscere il suo vero figlio. Dopo averlo incontrato, però, la situazione precipiterà quando l'uomo, senza farsi alcun problema, dirà al giovane: "Forse sei nostro figlio". Queste parole sconvolgeranno Dundar, che avrà una brutta reazione. Infatti, caccerà Guzide e Tarik in malo modo, accusandoli di essere due bugiardi interessati solo al fatto che sta per debuttare in politica.

Il test del Dna su Dundar è positivo

Nonostante li abbia cacciati in malo modo, Guzide continuerà a pensare che Dundar sia il suo vero secondogenito. Ne sarà convinta soprattutto dopo aver assistito a delle interviste televisive dove appare un giovane deciso e risoluto, proprio come lei. Perciò, sarà più che mai intenzionata ad avere la prova che il ricco imprenditore sia realmente il figlio perduto. L'ex giudice riuscirà ad entrare in possesso di un campione di Dna di Dundar che provvederà subito a fare analizzare per avere la certezza di ciò che sospetta. Il caso vorrà che l'esito arrivi proprio mentre Guzide sta per sposare Sezai Okuyan, perciò la donna non potrà visionare il risultato che, invece, verrà subito appreso da Tarik.

Con sua grande sorpresa scoprirà che l'esito del test del Dna è positivo e che, dunque, il giovane è il loro vero figlio. "Dundar è nostro figlio", riferirà l'uomo all'ex moglie, la quale si precipiterà con il referto dall'imprenditore. "Sei mio figlio", gli dirà. Stavolta, quest'ultimo rimarrà senza parole. Si tratta della verità oppure Guzide è vittima dell'ennesimo inganno?

Programmazione: Tradimento fuori dal palinsesto estivo

Cambio di programmazione quest'estate per Tradimento. Stando a quanto riportato dai listini di Publitalia '80, il palinsesto estivo di Canale 5 farà a meno della serie turca nei mesi di luglio e agosto 2025, sia al pomeriggio che in prima serata. Dunque, ufficialmente, la dizi con protagonista Vahide Percin andrà in vacanza per poi ritornare in onda a settembre. Nel pomeriggio, al suo posto, verrà trasmesso dal lunedì al venerdì un episodio della nuova soap La forza di una donna.