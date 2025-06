Selin e Tolga torneranno dall'orfanotrofio e incontreranno Oylum nella puntata di Tradimento in onda domenica 8 giugno: "Lei è nostra figlia", diranno alla ragazza che sarà perplessa.

Le anticipazioni rivelano che Tolga e Selin presenteranno la bambina a Oltan che non si aspettava di diventare nonno. Serra addobberà la casa per accogliere al meglio la bambina e quando Tolga e Selin arriveranno saranno molto felici di iniziare a costruire la famiglia che sognavano.

Una nuova vita per Selin e Tolga

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga e Selin saranno davvero decisi a voltare pagina insieme.

Dopo essersi recati in orfanotrofio per un colloquio, Selin e Tolga sbrigheranno le partiche per prendere in affidamento una bambina e arriverà presto una bella notizia. Serra sarà molto felice per sua sorella e suo cognato, tanto che preparerà la stanzetta per accogliere la bambina in arrivo. Selin sarà molto agitata, ma sua sorella proverà a calmarla, invitandola ad essere felice e a godersi ogni istante del grande passo che lei e suo marito stanno per compiere. Anche Tolga proverà a rassicurare Selin: "Tra un paio d'ore la nostra principessa sarà con noi". Per i due coniugi arriverà il momento di andare a prendere la loro bambina e la prima cosa che faranno sarà andare a trovare Oltan in albergo per presentarla al nonno.

Una volta arrivati all'hotel, Tolga e Selin incontreranno Oylum fuori dall'ascensore: "Lei è nostra figlia", diranno. Oylum sarà sorpresa, ma si complimenterà con loro, mentre Tolga sarà visibilmente scosso dall'incontro.

Serra accoglierà Tolga e Selin con dei palloncini

Nella puntata di Tradimento di domenica 8 giugno, Selin e Tolga busseranno alla porta di Oltan per presentargli la nuova arrivata in famiglia. "Lei è nostra figlia e tua nipote", dirà Selin felice a Oltan che non si aspettava tutto questo. Tolga spiegherà che hanno preso la bambina in affido per poi adottarla appena sarà possibile per la legge. L'imprenditore prenderà in braccio la sua nipotina e dirà di essere molto felice, anche se avrebbe preferito conoscere in anticipo questa scelta di Tolga.

Nel frattempo, Serra addobberà la casa di palloncini per accogliere al meglio sua nipote e la prenderà in braccio appena arrivata. Tolga e Selin saranno pronti ad una nuova vita e a costruire la famiglia che desideravano.

La grave crisi che ha colpito Tolga e Selin

Selin e Tolga si sono ritrovati dopo una gravissima crisi che sembrava aver segnato la fine del loro matrimonio. La ragazza ha perso la bambina che aspettava mentre Tolga era fuori per un viaggio di lavoro e ha tenuto nascosta a suo marito questa tragica verità. Oltan ha convinto sua nuora a mentire fingendo la gravidanza, assicurandole che al momento giusto le avrebbe procurato una bambina. Al suo ritorno dal viaggio, Tolga ha continuato a credere che Selin fosse incinta e solo in un secondo momento ha capito le sue bugie. Tolga ha trovato la pancia finta che sua moglie indossava ed è andato su tutte le furie, mettendo fine al suo matrimonio.