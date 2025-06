Oylum e Ozan saranno assenti alle nozze di Guzide e Sezai nelle prossime puntate di Tradimento: i due fratelli si troveranno in ospedale a causa di un grave incidente che coinvolgerà Kahraman.

Le anticipazioni rivelano che neppure Ipek sarà presente al matrimonio di Sezai, poiché Sezai deciderà di interrompere ogni rapporto con sua figlia. Guzide aspetterà l'arrivo di Ozan e Oylum, ignara del fatto che Kahraman è rimasto intrappolato sotto un carico di terra. Sezai e Guzide diventeranno marito e moglie, ma nessuno dei loro figli sarà presente in un momento così importante.

Ipek esclusa dalla vita di Sezai

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che per Guzide e Sezai arriverà il grande giorno, ma Oylum, Ozan e Ipek non saranno presenti al matrimonio. Dopo aver atteso a lungo, i due sposi saranno costretti a iniziare la cerimonia nonostante l'assenza dei figli. Ma perché Guzide e Sezai non avranno accanto i propri figli in un giorno così importante?

Ipek non ci sarà perché suo padre deciderà di tagliare i ponti con lei, dopo l'ennesima crudele bugia. Sezai perdonerà sua figlia per aver attentato alla vita di Guzide, ma non riuscirà a passare sopra al suo prossimo inganno. Presto, Ipek fingerà di essersi tolta la vita pur di far sentire in colpa Sezai. In un primo momento, il piano della ragazza funzionerà alla perfezione, perché, quando la polizia troverà la sua auto in fondo al lago, Sezai sarà disperato L'uomo non potrà fare a meno di pensare che sua figlia non abbia ricevuto le attenzioni che gli chiedeva e si sentirà responsabile del grave gesto.

Presto Yesim scoprirà che Ipek è viva e che si nasconde a casa di alcuni conoscenti nel bosco. Quando emergerà la verità, Sezai non avrà nessuna intenzione di ascoltare le ragioni di Ipek e le dirà chiaramente che non vuole più avere nulla a che fare con lei. Sezai sentirà di aver sacrificato fin troppo il suo amore per Guzide e per questo volterà le spalle a Ipek e deciderà di fissare la data delle nozze con Guzide.

Guzide e Sezai diventeranno marito e moglie

Nelle prossime puntate di Tradimento, Guzide e Sezai si prepareranno per le nozze, certi che questa volta nessuno potrà ostacolarli. Ozan e Oylum saranno molto felici per la loro madre, che finalmente ha trovato un uomo che la ama e la rispetta.

Il giorno delle nozze, Yesim, Oyku e Nazan arriveranno a casa di Guzide per vestirsi e recarsi tutti insieme alla cerimonia. Ozan avrà un contrattempo in cantiere e chiamerà Oylum per chiederle di portargli il vestito per poi raggiungere Guzide. La ragazza si farà mandare la posizione dal fratello e lo raggiungerà come da accordi. Quando Oylum arriverà in cantiere, troverà una scena che la sconvolgerà. Ozan rischierà di essere travolto da un carico di terra e Kahraman lo spingerà per salvarlo, ma resterà intrappolato al suo posto. Oylum vedrà Kahraman intrappolato sotto un'enorme massa di terra e sarà disperata. Kahraman sarà in gravi condizioni e verrà portato urgentemente in ospedale. Oylum e Ozan aspetteranno in corridoio l'esito della delicata operazione, mentre Guzide e Sezai li aspetteranno ignari di quanto accaduto.

Gli sposi chiederanno al celebrante ancora qualche minuto, ma alla fine non potranno più aspettare e la cerimonia si svolgerà senza di loro.

L'ombra di Ipek su Guzide e Sezai

Nelle puntate in onda in Italia, Sezai ha appena fatto la proposta di nozze a Guzide in un ristorante su lago. La donna, imbarazzata e felice, ha accettato senza esitazione e ha iniziato a progettare il suo futuro con Sezai. Quest’ultimo, tuttavia, ha ricevuto una telefonata da Yesim, che gli ha chiesto di raggiungerla immediatamente senza informare Guzide. Una volta arrivato, Sezai ha scoperto che Ipek aveva tentato di investire Guzide ed è subito corso da lei. Tra padre e figlia è nato uno scontro molto, durante il quale Ipek ha accusato Sezai di averla fatta soffrire a causa della sua relazione con Guzide..