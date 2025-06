Ipek e Oltan si lasceranno andare a un bacio passionale nella puntata di Tradimento di lunedì 9 giugno.

Le anticipazioni rivelano che Ipek accompagnerà Oltan in un viaggio di lavoro e troverà il coraggio di farsi avanti, baciandolo. Dopo un attimo di esitazione, lui ricambierà il bacio e si lascerà andare alle emozioni. Nel frattempo, Oylum otterrà il divorzio da Behram grazie a Mualla, che agirà come rappresentante legale di suo figlio.

Oltan e Ipek assisteranno a un incidente

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Ipek sarà pronta a partire con Oltan per un viaggio di lavoro.

Si preparerà al meglio e sarà molto emozionata, perché potrà trascorrere del tempo con l'uomo di cui si è innamorata. Neva proverà a riportare Ipek con i piedi per terra, ricordandole che Oltan ha l'età di suo padre, ma non servirà a nulla. "Anche se solo per lavoro, per la prima volta sarò da sola con lui", spiegherà Ipek alla tata prima di andare via. Oltan passerà a prenderla e si metterà in viaggio con lei. Durante il tragitto, i due assisteranno a un incidente e si fermeranno per prestare soccorso. All'interno dell'auto incidentata ci sarà un'intera famiglia e Oltan e Ipek si daranno da fare per salvare tutti prima che scoppi un incendio. Grazie anche all'aiuto di Ipek, l'imprenditore riuscirà a portare fuori dall'abitacolo l'intera famiglia e un attimo dopo l'auto andrà in fiamme.

Questa esperienza avvicinerà molto Ipek e Oltan, che si apriranno sempre di più l'uno con l'altra. Quando si fermeranno per mangiare qualcosa, Oltan si addormenterà sulla spalla di Ipek, che si sentirà sempre più vicina al proprio sogno.

Oylum divorzierà da Behram grazie a Mualla

Nella puntata di Tradimento di lunedì 9 giugno, Oltan si sveglierà accanto a Ipek e i loro sguardi lasceranno trasparire un'attrazione reciproca. Verso sera, Ipek e Oltan arriveranno a destinazione e vedranno la stanza che è stata prenotata. Ipek approfitterà del momento per baciare Oltan, che sarà piacevolmente sorpreso dal gesto. L'imprenditore, dopo un attimo di esitazione, ricambierà il bacio con passione. Nel frattempo, Oylum e Mualla si recheranno in tribunale per l'udienza di divorzio.

Il matrimonio tra Behram e Oylum sarà dichiarato finito e ciò le permetterà di pensare alle nozze con Kahraman.

Ipek e Oltan: amore a prima vista

Ipek si è innamorata di Oltan quando lo ha incontrato per la prima volta a casa di Guzide. In quell’occasione, era in compagnia di Sezai per conoscere la sua compagna e Oltan è arrivato per parlare con Guzide di Tolga. Da quel momento, Ipek non ha fatto altro che fantasticare su Oltan e ne ha parlato anche con Serra e Azra, che, però, non hanno preso sul serio la sua attrazione. Le ragazze hanno spiegato a Ipek che Oltan è pieno di corteggiatrici, oltre ad avere un’età simile a quella di Sezai. Ipek, però, non si è arresa e si è fatta assumere dall'imprenditore per stare più a contatto con lui.

È riuscita a conquistare la fiducia di Oltan sul lavoro, ma anche nella vita privata. Quando Tolga è stato arrestato Ipek è stata vicina al suo capo e gli ha confidato la dolorosa perdita di sua madre.