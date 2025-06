Nelle prossime puntate della soap Tradimento, la protagonista Guzide Özgüder (Vahide Percin) rimarrà profondamente delusa dal marito Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal). La donna metterà fine al loro matrimonio, perché lui le ha nascosto di aver amato la ballerina Kadriye (Özlem Conakli) in passato, tradendo così la moglie.

Tarik entra in possesso di alcune foto compromettenti di Sezai

A Istanbul arriverà Kadriye, un'ex ballerina che in passato ha avuto una relazione clandestina con il defunto marito di Mualla. La nuova arrivata, vorrà ricongiungersi con il figlio Kahraman, ma la signora Dicleli glielo impedirà.

Nonostante ciò, Kadriye si presenterà nello studio legale di Guzide nel tentativo di riunirsi con suo figlio, senza dirle che si tratta di suo genero Kahraman.

A catturare l'attenzione sarà anche Tarik, il quale non nasconderà la sua gelosia per le nozze tra Sezai e la sua ex moglie Guzide. Ipek, invece, appena verrà rinnegato da suo padre, attuerà un piano per farlo entrare in crisi con la moglie: farà avere a Tarik l'indirizzo di Kadriye, l'ex amante di Sezai. A quel punto, Tarik assumerà un investigatore privato, che lo farà entrare in possesso di alcuni scatti fotografici apparentemente compromettenti di Sezai. Emergerà che Kadriye è stata l'amante di Sezai per ben trent'anni. L'uomo si scambierà un abbraccio con la sua ex, dopo averle detto di essersi sposato con Guzide.

A quel punto, Tarik farà avere le foto a Guzide, che rimarrà sconvolta appena scoprirà che suo marito le ha nascosto di conoscere la donna che si è recata nel suo ufficio qualche giorno prima.

Guzide scopre che Kadriye e Sezai hanno avuto una relazione in passato

Prima di affrontare suo marito, Guzide avrà un confronto con Kadriye che le rivelerà che lei e Sezai si sono amati per tanti anni in segreto. La donna rivelerà alla giudice anche di aver salvato la vita a suo marito, donandogli un rene.

Dopo aver scoperto che Sezai ha tradito la sua defunta moglie Sema con Kadriye, Guzide chiederà a Umit, Ozan e Zeynep di lasciare lei e suo marito da soli. Appena sua moglie lo metterà alle strette, Sezai si giustificherà dicendole di non averle svelato la sua infedeltà nei confronti della madre di Ipek, per il timore di non essere capito.

Parecchio delusa, Guzide restituirà la fede nuziale a Sezai, il quale deciderà di alloggiare nell'hotel dei Dicleli gestito da Kahraman.

Tarik ha già messo in cattiva luce Sezai

Non è la prima volta che Tarik mette in cattiva luce il rivale Sezai. Sempre a causa della gelosia, l'uomo ha accusato l'ex moglie Guzide di adulterio, facendo pubblicare una foto di lei e Sezai. Inoltre, dopo aver chiesto a Guzide, di perdonarlo, Tarik ha fatto arrestare Sezai con l'accusa di essere coinvolto in attività illecite .