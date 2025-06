Nelle prossime puntate di Tradimento, Ilknur perderà il lavoro e la casa dopo aver oltrepassato il limite. Mualla, stanca dei suoi continui commenti sulle vicende private della famiglia, soprattutto sul passato di Kahraman, prenderà una decisione drastica: licenziarla senza pietà, convinta che certi tradimenti vadano puniti senza esitazione, anche a costo di spezzare legami storici e affrontare le conseguenze di una scelta dolorosa e definitiva.

Kadriye torna e fa tremare Villa Dicleli

Nella villa di Mualla ci sarà un clima di forte tensione da quando Kadriye, la vera madre di Kahraman, è tornata in città per tentare di riavvicinarsi a suo figlio.

Perché, negli anni, Mualla l'ha sempre tenuta a debita distanza, sostenendo che il ragazzo fosse figlio di Nurhan, sua sorella, morta in un incidente stradale.

Kahraman sa da sempre che Nurhan non è sua madre e Mualla gli ha fatto credere che Kadriye l'abbia abbandonato. La verità emergerà solo grazie a Sezai, che farà vedere a Kahraman delle lettere da cui si evince che la madre ha sempre provato a cercarlo, ma non è mai riuscita a stargli vicino proprio a causa di Mualla.

L’assegno della vergogna, lo strappo tra Kadriye e Mualla

Quando Mualla vedrà che Kahraman è contro di lei, vorrà sbarazzarsi di Kadriye. Andrà a casa sua e le consegnerà un assegno di 50 milioni di lire turche per stare lontano dal figlio. Kadriye conserverà quell'assegno, fino a quando un giorno si presenterà a casa di Mualla e glielo strapperà in faccia: "Nemmeno donandomi il paradiso potresti allontanarmi da mio figlio".

Kahraman assisterà a tutta la scena e, ovviamente, si arrabbierà con la zia per quello che ha fatto. Quell'assegno fatto in mille pezzi finirà nella spazzatura e Ilknur lo prenderà e proverà a ricomporlo per provare a capire quanti soldi Mualla era intenzionata a dare alla donna. Verrà beccata in flagrante da Mualla. "Sai che la mia ricchezza è una goccia in mezzo al mare", le dirà, invitandola a non impicciarsi delle faccende che non la riguardano.

Ilknur spiffera tutto: Mualla la punisce senza pietà

Ilknur, invece, continuerà a spettegolare e lo farà anche con le guardie di Villa Dicleli, raccontando che Kahraman non è il figlio di Nurhan, ma dell'ex ballerina Kadriye. Mualla sentirà tutto e prenderà una decisione: licenziare Ilknur e cacciarla di casa.

Le dirà che chiamerà la contabilità per sbrigare tutte le faccende burocratiche, ma da quel momento in poi deve assolutamente lasciare la sua abitazione. Ilknur si troverà sola, senza un lavoro e un posto dove andare. Questa volta ha davvero esagerato e Mualla non avrà nessuna intenzione di perdonarla.